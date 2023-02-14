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الثلاثاء، 14-02-2023 11:04 ص

ما تأثير شرب عصير الرمان على الريق ؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر عصير الرمان من المشروبات الصحية، يعتاد بعض الأشخاص على تناوله على الريق قبل وجبة الإفطار، لاعتقادهم أن احتساءه في هذا الوقت يقدم للجسم فوائد عديدة.

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، إن عصير الرمان يمثل أهمية كبيرة لصحة الجسم في فصل الشتاء.

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وأضاف كريم أن عصير الرمان يلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.


وأكد خبير التغذية أن عصير الرمان يساهم أيضًا في تقليل الالتهابات بالجسم، نظرًا لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، مثل مادة البوليفينول، التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة.


وأوضح خبير التغذية أن عصير الرمان يمد الجسم بعناصر غذائية لا تقل أهمية عن فيتامين سي ومادة البوليفينول، أبرزها:

 

- فيتامين هـ.
- فيتامين ك.
- البوتاسيوم.


ومع ذلك، أوصى بضرورة تناول وجبة الإفطار قبل عصير الرمان، لأن شربه على الريق قد يتسبب في الشعور بالجوع والإرهاق وضعف التركيز طوال اليوم، نتيجة للاضطراب الذي يحدثه لمستويات سكر الدم، حيث يؤدي إلى ارتفاعه بشكل حاد، لكن سرعان ما ينخفض سريعًا.


وكشف جمال أن تناول عصير الرمان على معدة فارغة بكميات كبيرة قد يهدد الجهاز الهضمي ببعض المشكلات، مثل الإسهال وآلام البطن والانتفاخ.

 

الكونسلتو الطبي 

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