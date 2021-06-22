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الثلاثاء، 22-06-2021 01:49 م

ما علاقة التبرع بالدم بفصائل الدم المختلفة ؟

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الوكيل الإخباري - هناك أربع فصائل رئيسية للدم تحدد شروطاً ضرورية تجب مراعاتها في نقل الدم، تعتبر فصيلة الدم O سالب هي الفصيلة الشاملة، أي أن أي شخص يمكنه أن يتلقى فصيلة الدم O سالب بدون تفاعلات خطيرة. 

هناك أربع فصائل للدم يتم تصنيفها على النحو التالي:

- فصيلة الدم A.
- فصيلة الدم B.
- فصيلة الدم AB.
- فصيلة الدم O.

ويصنف الدم أيضًا حسب العامل الريزوسي (RH)، الذي يشير إلى مستضد معين يوجد في خلايا الدم الحمراء، فإذا كان دمك يحتوي على هذا المستضد، يكون العامل الريزوسي إيجابيًا عندك. وإذا كان دمك يفتقد إلى هذا المستضد، فيكون العامل الريزوسي سالباً.

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ومن الناحية المثالية، تتم عمليات نقل الدم باستخدام الدم المطابق تماماً لفصيلة الدم والعامل الريزوسي، ويمكن نقل الدم بأمان على الرغم من وجود اختلاف في فصيلة الدم في حالات الضرورة. 


فمثلاً يمكن للشخص الذي فصيلة دمه من نوع AB أن يأخذ دماً من أي فصيلة أخرى، ولذلك يسمى بالآخذ العام، أما الشخص الذي فصيلة دمه من نوع O فلا يمكنه أخذ دم من أي فصيلة أخرى، على الرغم من أنه يستطيع إعطاء الدم لجميع الفصائل الأخرى، ولذلك يسمى المعطي العام، خاصة إذا كانت فصيلة دمه من نوع O السالب.

في الحقيقة حتى فصيلة الدم O سالب قد تحتوي على أجسام مضادة تسبب ردود فعل خطيرة خلال إجراء نقل الدم، ولذلك، قبل إجراء نقل الدم، يتم دائماً خلط عينات صغيرة من دم الشخص المتلقي ودم الشخص المتبرع للتحقق من التوافق في اختبار يعرف باسم اختبار التوافق.

ومع ذلك، ففي حالة الطوارئ، يمكن إعطاء خلايا الدم الحمراء للفصيلة O سالب لأي شخص، خاصة في الحالات الإسعافية إذا كان عرضة للوفاة أو في حالة عدم توفر فصيلة الدم المطابقة.

 

المصدر - صحتك  


 




 

 


 

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