الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المهندس جمال سمارة .. الحمدلله على السلامة

قرار بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي

الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي لتهويده ويهدم منزلا في الخليل

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

الهند.. مقتل 38 شخصاً في يوم واحد بسبب البرق

8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

فيديو - حريق على متن طائرة سعودية واخلاء جميع الركاب

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

الخميس، 11-07-2024 12:10 م

ما هو مرض فسيفساء الدماغ؟ .. أعراض خطيرة تنذرك به

2023_9_4_20_26_55_914


الوكيل الإخباري- يُعد مرض فسيفساء الدماغ، المعروف أيضًا بـ "متلازمة موزاييك"، حالة نادرة تحدث عندما تتكون أجزاء مختلفة من الدماغ من خلايا تختلف في تركيبها الجيني، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة للتغيرات الجينية التي تحدث بعد التخصيب، مما يؤدي إلى اختلافات في بعض خلايا الجسم دون الأخرى.

اضافة اعلان


أعراض فسيفساء الدماغ: تختلف أعراض فسيفساء الدماغ بناءً على المنطقة المتأثرة من الدماغ ومدى انتشار الحالة، وقد تشمل الأعراض:


1- التأخر العقلي أو صعوبات التعلم، والذي يمكن أن يؤثر على القدرة على التعلم والفهم.

2- اضطرابات الحركة، مثل الرعاش أو التشنجات.

3- مشاكل في النمو، مثل تأخر النمو الجسدي أو التغيرات غير الطبيعية في حجم الرأس.

4- اضطرابات سلوكية، مثل مشاكل التركيز والانتباه أو السلوكيات غير العادية.

5- نوبات الصرع، يمكن أن تكون جزءًا من الأعراض في بعض الحالات.


أسباب فسيفساء الدماغ: يتعرض الإنسان لمرض فسيفساء الدماغ بسبب تغييرات جينية في الخلايا بعد التخصيب، فهذه التغييرات يمكن أن تكون نتيجة:


1- الطفرات الجينية، قد تحدث الطفرات بشكل عشوائي أثناء انقسام الخلايا.

2- الأخطاء في عملية الانقسام الخلوي، والتي قد تؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للمواد الجينية بين الخلايا.

3- العوامل البيئية، التي قد تؤثر على انقسام الخلايا وتسبب تغيرات جينية.


طرق علاج فسيفساء الدماغ: يعتمد العلاج على الأعراض المحددة ومدى تأثير الحالة على المريض، وتشمل الخيارات العلاجية ما يلي:


1- العلاج الدوائي، لتخفيف الأعراض مثل النوبات أو اضطرابات الحركة.

2- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، لمساعدة المرضى على تحسين القدرة الحركية والأداء اليومي.

3- العلاج النفسي والسلوكي، لدعم المرضى في مواجهة التحديات النفسية والسلوكية.

4- التعليم الخاص والدعم التعليمي، لمساعدة الأطفال على تحقيق أفضل نتائج تعليمية ممكنة.

5- المتابعة الطبية المستمرة، لمراقبة الحالة وتقديم الدعم الطبي المناسب.

 

 

الكونسلتو

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_4_19_8_14_263 (1)

8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

20247111227132187R

هكذا تتعامل مع السلوك العدواني لمرضى ألزهايمر

668d25e64236043bc5604025 (1)

نصائح هامة لتجنب ضربة الشمس القاتلة

2023_6_3_15_32_10_777

يظهر قبل أيام من الإصابة.. عرض صامت للنوبة القلبية

111

دراسة تؤكد ارتباط مضادات الاكتئاب بزيادة الوزن

2024710162016481TX

التهاب الجلد العصبي قد يؤثر على العين أيضاً

أخبار متعلقة
2024630122650966IP

ما أسباب خفقان القلب بعد الأكل؟

2024628191615931BC

صمام القلب.. مشكلة أكثر شيوعاً مما يعتقد بعد الـ60

20246135575379533

دراسة: رائحة النعناع تساعد في تخفيف أعراض الزهايمر

2024_6_12_17_37_48_795

انتبه- 5 علامات للكوليسترول تظهر ليلًا على هذا الجزء بالجسم

تقي-من-السكري-سبع-فوائد-صحية-مدهشة-لشرب-القهوة

علامة على اللسان تحذر من تناول القهوة

2022_8_29_15_46_12_697

9 أعراض صامتة للنوبة القلبية