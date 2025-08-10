الأردن يتسلم سيارات إسعاف من منظمة باكستانية لصالح غزة

ويأتي هذا التبرع الذي شمل ثلاثة سيارات إسعاف، بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري: "إن الخدمات الطبية الملكية بمختلف طواقمها الطبية والإدارية تعمل في سبيل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأشقاء في فلسطين"، مضيفاً أن سيارات الإسعاف الجديدة ستُسهم في زيادة قدرات الخدمات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة ونقل المصابين من القطاع إلى المستشفيات العسكرية الأردنية، مثمناً دور المنظمة الباكستانية في تقديم الدعم بمختلف أشكاله".
