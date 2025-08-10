الأردن يتسلم سيارات إسعاف من منظمة باكستانية لصالح غزة

الوكيل الإخباري- تسلّمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، الأحد، سيارات إسعاف مقدمة من منظمة "خِدمت" الباكستانية الإغاثية الإنسانية، بالشراكة مع فرعها في المملكة المتحدة منظمة "أغوش"، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية وممثل المنظمة في عمان.

ويأتي هذا التبرع الذي شمل ثلاثة سيارات إسعاف، بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.

