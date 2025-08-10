الأحد 2025-08-10 04:22 م
 

الأردن يتسلم سيارات إسعاف من منظمة باكستانية لصالح غزة

القوات المسلحة تتسلم سيارات إسعاف من منظمة "خِدمت" الباكستانية الإغاثية الإنسانية لصالح المرضى والمصابين فغزة
القوات المسلحة تتسلم سيارات إسعاف من منظمة "خِدمت" الباكستانية الإغاثية الإنسانية لصالح المرضى والمصابين فغزة
 
الأحد، 10-08-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   تسلّمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، الأحد، سيارات إسعاف مقدمة من منظمة "خِدمت" الباكستانية الإغاثية الإنسانية، بالشراكة مع فرعها في المملكة المتحدة منظمة "أغوش"، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية وممثل المنظمة في عمان.
ويأتي هذا التبرع الذي شمل ثلاثة سيارات إسعاف، بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري: "إن الخدمات الطبية الملكية بمختلف طواقمها الطبية والإدارية تعمل في سبيل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأشقاء في فلسطين"، مضيفاً أن سيارات الإسعاف الجديدة ستُسهم في زيادة قدرات الخدمات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة ونقل المصابين من القطاع إلى المستشفيات العسكرية الأردنية، مثمناً دور المنظمة الباكستانية في تقديم الدعم بمختلف أشكاله".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يستضيف اجتماعا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا

القوات المسلحة تتسلم سيارات إسعاف من منظمة "خِدمت" الباكستانية الإغاثية الإنسانية لصالح المرضى والمصابين فغزة

أخبار محلية الأردن يتسلم سيارات إسعاف من منظمة باكستانية لصالح غزة

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تؤكد ضرورة إدامة تزويد التيار الكهربائي لجميع المشتركين

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دولية

ت

فيديو منوع لقطة نادرة لتصادم قوس القزح مع عاصفة رعدية

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية



 
 





الأكثر مشاهدة