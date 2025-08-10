"الطاقة والمعادن" تؤكد ضرورة إدامة تزويد التيار الكهربائي لجميع المشتركين

03:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741656 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، شركات توزيع الكهرباء بإدامة تزويد التيار الكهربائي لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، مع التأكيد على ضرورة التزام شركات الكهرباء بضمان استمرارية تزويد الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية. اضافة اعلان





كما دعا السعايدة شركات التوزيع إلى تعزيز جاهزيتها والاستجابة الفورية لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجتها بمهنية وسرعة. مؤكدًا على اهمية تعاون شركات التوزيع مع المشتركين لضمان استدامة التيار الكهربائي، وتطبيق إجراءات متوازنة للتعامل مع الذمم المالية المستحقة، وحث المشتركين لمراجعة مكاتب الشركات لإجراء التسويات التي تراعي ظروفهم وتضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.



وأوضح السعايدة أن هذا التوجيه يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية حقوق المشتركين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مع تمكين شركات التوزيع من تحصيل مستحقاتها بطريقة منصفة وعادلة تحافظ على كفاءة الأداء.