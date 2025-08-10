الأحد 2025-08-10 04:23 م
 

الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دولية

القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 10-08-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرات تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية فرنسا، ومملكة هولندا، بالإضافة إلى مملكة بلجيكا، حملت على متنها (93) طنًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو (664) طناً.

 
 
