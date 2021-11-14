الوكيل الإخباري - ما هي أسباب نغزات القلب وضيق التنفس المستمر، قد يشعر الواحد منا بشيئ من الإنزعاج نتيجة نغزات القلب أو ضيق التنفس الذي قد يكون عابراً ولا يستدعي القلق. إلا أن استمرار هاتين المشكلتين في الوقوع وتسببهما بانزعاج كبير وعدم راحة على الدوام، قد ينم عن مشاكل صحية ينبغي التنبه لها وعلاجها.

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وتحدث نغزات القلب وضيق التنفس لأسباب عدة، بعضها صحي ومرتبط بأمراض ومشاكل طبية، والبعض الآخر حياتي قد ينجم عن التوتر الزائد أو النشاط البدني الكثيف أو قلة النوم وغيرها.

ومن أسباب نغزات القلب المستمر:

1 - التدخين: وهي عادة سيئة تؤثر على صحة القلب، نظراً لاحتواء السجائر على مادة النيكوتين التي تسبب ضررًا كبيراً ويمكن أن تؤدي لنغزات القلب.

2 - بذل مجهود بدني شديد: مثل الركض وممارسة الرياضة العنيفة وغيرها من الأنشطة الشديدة التي تسبب نغزات القلب.

3 - الحالة النفسية: كما أشرنا أعلاه، فإن القلق والتوتر يمكن أن يزيدا من نغزات القلب وبشكل مستمر.

4 - الإصابة بمشاكل صحية: مثل أمراض القلب، وأمراض الغدة الدرقية، وفقر الدم، ومرض السكرس، وارتفاع ضغط الدم.

5 - تناول الطعام غير الصحي: خصوصاً الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات التي ينتج عنها خفقان القلب والشعور بالنغزات.

6 - تناول بعض الأدوية: ومنها أدوية الربو، والتخسيس، وأدوية القلب، وأدوية الغدة الدرقية.

7 - تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية: وعدم التزام بالجرعات، يمكن أن يسبب نغزات القلب المستمرة.

8 - الإكثار من تناول مشروبات الكافيين: مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة وغيرها.

ومن أسباب ضيق التنفس المستمر ما يلي:

1- أمراض العضلات والأعصاب: مثل مرض الحثل العضلي أو ضمور العضلات، والأمراض التي تصيب الجهاز العصبي بالشلل.

2- أمراض القلب : يمكن لبعض هذه الأمراض مثل أمراض صمام القلب أن تؤثر على صحة القلب وقدرته على تحريك الدم عبر الرئتين، ما يؤدي لضيقالتنفس المستمر.

3- أمراض الرئة: إذ يمكن أن يتسبب تلف أنسجة الرئة نتيجة مرضالإنسداد الرئوي المزمن المرتبط بتدخين التبغ في حدوث ضيق التنفس، كما يمكن أن تؤدي الأورام الحميدة وسرطان الرئة للإصابةبهذه الحالة.

4- بعض الحالات الطبية الأخرى: مثل السمنة وزيادة الوزن، وقلة النشاط البدني وضعف اللياقة، والحساسية تجاه الملوثات والمهيجات، وكثرة القلق، وتناول بعض الأدوية، أسباب يمكن أن تؤدي لضيق التنفس المستمر والشعور بالضيق.

المصدر - هي