متلازمة التعب المزمن قد تصاب بها دون أن تعلم!

الوكيل الاخباري - وجد باحثون أن عدداً كبيراً من سكان العالم يعانون من متلازمة التعب المزمن. وذكروا أن هذا يمكن أن يظهر من خلال بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها من أجل تحديد مدى خطورة المعاناة من هذه المشكلة. ومن هذه الأعراض: الشعور بالتعب لمدة تزيد على 6 أشهر، آلام العضلات والمفاصل المستمرة، مشاكل الذاكرة، الصداع، والاضطرابات المعوية.

اضافة اعلان



ووجدت دراسة حديثة أُجريت في هذا السياق ونُشرت نتائجها في دورية Microbiome أن هذا يمكن أن يرتبط بخلل في عمل الجهاز المناعي.



وتوصل باحثون من جامعة Cornell في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً إلى أن البكتيريا المعوية لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن تختلف عن تلك التي لدى الأشخاص الآخرين.



ولفتوا إلى أن هؤلاء هم أكثر عرضةً من غيرهم للمعاناة من الالتهابات. وأشاروا إلى أن البكتيريا المعوية الخاصة بهم يمكن أن تتسرّب إلى الدم عبر جدار الأمعاء، ما يسبب حدوث استجابة مناعية. إلا أنهم لفتوا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية تتعلق بما إذا كان هذا ناتجاً من متلازمة التعب المزمن.

لها