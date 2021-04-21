الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا

توجـه لتقليص ساعات الحظر الجزئي

حريق ضخم في وسط البلد - فيديو

إعلان هام من إدارة الأزمات

انخفاض أسعار النفط عالميا

شكوى من انقطاع المياه عن ماركا الجنوبية

الضمان يكشف عن مشاريع لتحسين أوضاع المواطنين

الإفراج عن آخر 4 موقوفين في قضية مستشفى السَّلط

قرارات مصيرية هامة خلال شهر رمضان

أسعار الذهب الأربعاء 21/4/2021

الأربعاء، 21-04-2021 12:21 م

متلازمة التعب المزمن قد تصاب بها دون أن تعلم!

61666-التعب-المزمن


الوكيل الاخباري - وجد باحثون أن عدداً كبيراً من سكان العالم يعانون من متلازمة التعب المزمن. وذكروا أن هذا يمكن أن يظهر من خلال بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها من أجل تحديد مدى خطورة المعاناة من هذه المشكلة. ومن هذه الأعراض: الشعور بالتعب لمدة تزيد على 6 أشهر، آلام العضلات والمفاصل المستمرة، مشاكل الذاكرة، الصداع، والاضطرابات المعوية.

اضافة اعلان

ووجدت دراسة حديثة أُجريت في هذا السياق ونُشرت نتائجها في دورية Microbiome أن هذا يمكن أن يرتبط بخلل في عمل الجهاز المناعي.


وتوصل باحثون من جامعة Cornell في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً إلى أن البكتيريا المعوية لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن تختلف عن تلك التي لدى الأشخاص الآخرين.

ولفتوا إلى أن هؤلاء هم أكثر عرضةً من غيرهم للمعاناة من الالتهابات. وأشاروا إلى أن البكتيريا المعوية الخاصة بهم يمكن أن تتسرّب إلى الدم عبر جدار الأمعاء، ما يسبب حدوث استجابة مناعية. إلا أنهم لفتوا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية تتعلق بما إذا كان هذا ناتجاً من متلازمة التعب المزمن.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Urdun_Banner_700x465px (2)

طريقة واعدة لعلاج سرطان البنكرياس !

54607

دراسة تحذّر.. النفخ على شموع قالب الحلوى عادة خطرة

fdl_nw_hlyb_shy

تعرف على نوع الحليب المفيد لصحتك أكثر من حليب البقر

5fa01a24423604637f135126

بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

6713226-415020734

11 علامة تظهر عليك عندما لا تأكل ما يكفي من الخضار

maxresdefault

مخاطر الافراط في تناول التمر الهندي بشهر رمضان

أخبار متعلقة
54607

دراسة تحذّر.. النفخ على شموع قالب الحلوى عادة خطرة

5fa01a24423604637f135126

بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

2017_12_23_21_43_27_837

علامات نقص فيتامين B12

842e3a71-a857-4214-8cda-0f12851c065d_16x9_1200x676

طبيب روسي يشرح كيفية الوقاية من مرض قد يؤدي إلى الوفاة

99cd6e1df2e4e337b60e78952cb65f88

تحذير من استخدام ادوات تجفيف اليدين بالهواء!

714

صداع والتهاب جلد.. أعراض شائعة يسببها طلاء الأظافر