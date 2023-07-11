مشكلة الصيف.. حلول بسيطة لمكافحة احتكاك الفخذين

الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة إلين ماير-روغه إن الذين يعانون من التصاق الفخذين، غالبا ما يعانون من جروح بسبب احتكاكهما،الذي يتفاقم خلال فصل الصيف خاصة بسبب كثرة التعرق.



ولتجنب ذلك، أوصت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية بارتداء ملابس داخلية وظيفية، تعمل على تصريف العرق إلى الخارج بحيث تبقى جافة، لا الملابس القطنية، التي تمتص الرطوبة، ما يتسبب في تفاقم احتكاك الفخذين.

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ومن الأفضل أيضاً أن تكون السراويل بلا خيوط حياكة للحد من الاحتكاك. وتعد المنسوجة بشكل دائري أفضل.

وعند التعرض لجروح، يجب استعمال كريمات أو مراهم تحتوي على مواد فعالة مثبطة للالتهابات مثل الزنك، واستعمال المستحضرات المحتوية على صبغة اليود أو الكورتيزون، لعلاج الجروح الشديدة.

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