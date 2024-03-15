مفيدة أم مضرة؟.. هذا ما يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالشوربة

الوكيل الإخباري- تعتبر الشوربة من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان، حيث يعتاد بعض الأشخاص على كسر الصيام بها، نظرًا لمذاقها اللذيذ واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

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1- ترطيب الجسم

تساعد الشوربة على تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام، عن طريق العرق والبول، لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والمعادن والأملاح، مما يقلل من فرص الإصابة بالجفاف.



2- تجهيز المعدة

ينصح خبراء التغذية، بتناول الشوربة قبل تناول وجبة الافطار الرئيسية في رمضان، لتهيئة المعدة لدخول باقي الطعام، بحيث تتمكن من امتصاص عناصره الغذائية وهضمه دون الإصابة بأي اضطرابات هضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات.



3- إنقاص الوزن

تلعب الشوربة دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، لأن الخضروات التي تضاف إليها، مثل الكوسا والفاصوليا والبطاطا والجزر، تكسبها نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية الأطعمة المستهلكة عند وجبة الإفطار.



4- وجبة متكاملة

عند تناول الشوربة على وجبة الإفطار، يحصل الجسم على جرعة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين، وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، لكي يتمكن من استكمال صيام اليوم التالي.



أنواع الشوربة المفيدة في رمضان

- شوربة الدجاج.

- شوربة العدس.

- شوربة الخضار.

- شوربة الطماطم.



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