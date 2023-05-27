مكملات غذائية لا يجب تناولها في نفس الوقت

الوكيل الإخباري- يؤدي تناول بعض المكملات الغذائية معاً إلى انخفاض فاعليتها، أو زيادة خطر آثارها الجانبية، حسب أخصائية التغذية دانييل كرامبل سميث من "توب نيوترشن كوتشينغ".



ووفق تقرير لموقع "فري ويل هيلث"، يجب استخدام المكملات بحذر، إذ يروج مصنعون لفوائد صحية لم تدرس جيداً في التجارب العشوائية ذات الشواهد.

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وتنصح كرامبل سميث بتفادي الجمع بين الكالسيوم والحديد، لأن الأول يمكن أن يقلل امتصاص الثاني، وعند تناولهما معاً يجب الفصل بينهما بساعتين على الأقل.

الزنك والنحاس: لتنافسهما على الامتصاص في الجسم، ويخفض تناولهما معاً فعاليتهما، لذلك يجب تناولهما في أوقات مختلفة.



المغنيسيوم والكالسيوم: يمكن أن يتداخل امتصاصهما في الأمعاء، لذلك يجب المباعدة بينهما عند تناولهما.

فيتامين سي وفيتامين ب12: لا يجب تناولهما بجرعات عالية معاً، لأن الأول يقلل ما يمتصه الجسم من الثاني، ويمكن تناولهما بفاصل ساعتين.



وبشكل عام، من الأفضل التشاور مع مقدم الرعاية الصحية لتحديد أفضل الخيارات لاحتياجات الفرد.

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