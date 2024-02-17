مكملات غذائية وفيتامينات عليك تناولها بحرص

الوكيل الإخباري - بلا شك الفيتامينات والمكملات الغذائية تجعلك بصحة جيدة، لأنها تسد نقص العناصر الغذائية التي لا تتناولها في نظامك الغذائي، إلا أن تناولها بشكل مفرط يسبب أضرارًا صحية أكثر من الفوائد، خاصة عند تناولها على مدى فترات كبيرة.

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أضرار الإسراف في المكملات الغذائية

الإفراط في تناول المكلات الغذائية والفيتامينات يعد مصدرًا للتسمم، في حالة كان الجسم ليس في حاجة كافية لها، وأبرز هذه الفيتامينات هي:



فيتامين د

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يتطلبها الجسم، لأنه مصدر الحفاظ على العضلات وقوتها وكذلك العظام وكثافتها، وصحة الأسنان، والصحة العامة للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب التسمم، وكذلك الارتباك والتوتر، والضعف العام، والصداع، والقيء والغثيان، والتقلصات المعوية في حين الحصول عليه عن طريق عقاقير، وأيضًا فقدان الشهية والجفاف، وتكوين الحصوات على الكلى.



فيتامين أ

فيتامين أ من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجلد والرؤية، وتعزيز المناعة، إلا أن الإفراط في تناوله عن طريق العقاقير يسبب الصداع والإرهاق والدوخة والقيء، وعند استخدام الحوامل له يسبب التشوهات والعيوب الخلقية للجنين.



فيتامين هـ

يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، ومعزز لصحة المناعة الأوعية الدموية، إلا أن الإفراط في تناوله يزيد من خطر النزيف عن طريق تقليل قدرة الدم على التجلط، مما قد يزيد من خطر النزف.



الزنك

من أهم الفيتامينات التي تساعد على تعزيز المناعة، لأنه مضاد جيد للتأكسد، ويساهم في التئام الجروح، إلا أن الإسراف في تناوله، يسبب الإصابة بسرطان البروستاتا والحمى والقشعريرة أو الصداع، يمكن أن تؤدي مكملات الزنك على المدى الطويل إلى نقص النحاس.



فيتامين ب 6

يعد واحدا من أهم الفيتامينات التي تحافظ على قوة الأعصاب، وتعزيز قدرات الجهاز المناعي، ويجب تناوله عند الضرورة فقط، لأن تناوله بلا سبب وبشكل مسرف يسبب الغثيان وحرقة المعدة.



الحديد

يعتبر المكون الأساسي للهيموجلوبين في الدم، والمسؤول عن نقل الأكسجين للشرايين والأوردة، كما يدعم عملية التمثيل الغذائي للعضلات والنمو البدني والعصبي، وتناول جرعته بشكل مفرط يسبب الإمساك والغثيان وآلام البطن والإسهال والقيء.

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