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الأحد، 04-02-2024 02:18 م

المكملات الغذائية - أصناف لا تتناولها معا

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الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول المكملات الغذائية معًا، دون الانتباه أن هناك أنواعًا منهما يحظر الحصول عليها في نفس الوقت، لضمان الاستفاد منها.

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مكملات غذائية ممنوع تناولها معًا


1- الكالسيوم والمغنيسيوم
يجب الفصل بين مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم، لأن تناول الاثنين في نفس الوقت يؤدي إلى انخفاض امتصاص المغنيسيوم بالجسم، خاصةً إذا كانت جرعة كالسيوم تبلغ 2600 مليجرام.


2- فيتامين سي والنحاس
تشير بعض الأدلة البحثية إلى أن تناول فيتامين سي بجرعة تزيد عن 1500 مليجرام يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن النحاس.


3- الكالسيوم والحديد
يمكن أن يقلل الكالسيوم من امتصاص الجسم لمعدن الحديد، لذا يُنصح بتناول أحدهما صباحًا والآخر عند حلول المساء، لمنعهما من التعارض معًا.


4- الزنك والنحاس
تقل فعالية الزنك والنحاس إذا تم الحصول عليهما في الوقت ذاته، لأن الجسم يواجه صعوبة كبيرة في امتصاص الاثنين معًا، لذلك لا بد من تناولهما في أوقات مختلفة، بشرط أن يبلغ الوقت الفاصل بينهما ساعتين على الأقل.


5- فيتامين سي وفيتامين B12
بنبغي الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول فيتامين سي، لأن قدرة الجسم على امتصاص فيتامين B12 قد تتراجع إذا تم الحصول عليهما في نفس الوقت.

 

 

الكونسلتو 

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