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الخميس، 09-09-2021 04:29 م

نصائح لتكثيف شعر الأطفال الرضع

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الوكيل الإخباري - يحتوي زيت الخروع على فيتامين "هـ" وتسعة أحماض أمينية وحمض الأوليك ومركبات مضادة للفطريات والبكتيريا، وكلها عناصر مفيدة في علاج الالتهابات البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، والقضاء على البقع الجافة، وترطيب شعر الأطفال الرضع، وإضفاء اللمعان والنضارة عليه، وتحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، وتعزيز نمو الشعر وتقوية الجذور، لذلك هو مناسب لتكثيف شعر الأطفال الرضع.

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نُقدم لكِ في السطور التالية بعض النصائح والطرق لعلاج مشكلة الشعر الهزيل لطفلك، ومساعدته في الحصول على شعر جميل وصحي:

 

1-استخدمي الزيوت الطبيعية: دلكي فروة رأس طفلكِ بالزيوت الغنية بفيتامين "هـ" كزيوت جوز الهند والزيتون والخروع، إلا أن أطباء الأطفال ينصحون باستخدام زيت جوز الهند تحديدًا لأنه أكثر الزيوت أمانًا على بشرة الأطفال، ولاحتوائه أيضًا على نسبة عالية من فيتامين "هـ" ومضادات الأكسدة، التي تحسن الدورة الدموية، وتمنع تساقط الشعر، وتضفي عليه اللمعان والكثافة.

2- مشطي رأس طفلكِ: مشطي رأس طفلكِ بفرشاة ناعمة يوميًّا لفك تشابك الشعر، وتعزيز الدورة الدموية، وتحفيز نمو الشعر، وإزالة الجلد الجاف.

3 - استخدمي الشامبو بانتظام: اغسلي شعر طفلكِ بالماء الفاتر وشامبو الأطفال الرقيق والخالي من السلفات مرتين أسبوعيًّا، لتنظيفه ومنع تراكم الأوساخ على الفروة، التي قد تُسبب الجفاف لها، فتؤدي إلى إبطاء نمو الشعر.

4- استخدمي منشفة ناعمة: عند تجفيف شعر طفلكِ، استخدمي منشفة ناعمة ذات ألياف رقيقة، لأن استخدام المناشف الصلبة أو الخشنة يتلف بصيلات الشعر، ويبطئ نموها.

5- استخدمي منشفة ناعمة: عند تجفيف شعر طفلكِ، استخدمي منشفة ناعمة ذات ألياف رقيقة، لأن استخدام المناشف الصلبة أو الخشنة يتلف بصيلات الشعر، ويبطئ نموها.
6- حافظي على النظام الغذائي لكِ ورضيعكِ: إذا كنت ترضعين طفلكِ رضاعة طبيعية، فمن المهم أن تحافظي على نظامكِ الغذائي، لأن الأطعمة الصحية التي تتناولينها ستعزز نمو طفلكِ وتطوره، وتحفز نمو شعره وتكثفه. أما إذا كان طفلكِ يبلغ ستة أشهر أو أكثر، فاحرصي على تغذيته بالأطعمة الغنية بالحديد وفيتامينات "أ" و"ب" و"د" والزنك والبروتين، لكي يحصل على شعر أكثر قوة وكثافة.
7- تجنبي ربطات الشعر القوية: احرصي على عدم ربط شعر طفلكِ أو طفلتكِ بإحكام شديد، لأن ذلك يلحق الضرر ببصيلات الشعر، ويسبب مشكلة التساقط.

المصدر - سوبر ماما 

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