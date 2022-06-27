نصائح مفيدة لإتيكيت غسل الوجه صباحا

الوكيل الإخباري - تغسل النساء وجوههن يومياً بشكل روتيني، دون الانتباه إلى بعض النقاط التي تجعلهن يقمن بهذه العملية (رغم سهولتها وبساطتها) بطريقة خاطئة. والتي يمكن أن تسبب تفاقم المشكلات التي تعانيها البشرة، أو خلق مشكلات جديدة.

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ولتفادي هذه السلبيات، ينصح بالانتباه إلى الأمور التالية، وإن كانت النصائح صالحة للجنسين:





1. درجة حرارة المياه:

درجة حرارة المياه التي تستخدمينها لغسل وجهك مهمة جداً، حيث يجب أن تكون المياه دافئة، ليست باردة ولا ساخنة، لأن المياه الباردة لا يمكنها إزالة كل الأوساخ وبقايا الجلد الميتة التي تسد المسام. فيما المياه الساخنة ستزيل كل الزيوت التي تنتجها البشرة، والتي تقوم بترطيبها، والمحافظة على ليونتها، لتصاب البشرة بالجفاف والتشققات.



2. غسل اليدين:

لأنك حتماً لا تريدين أن تنتقل الأوساخ والجراثيم العالقة على يديك إلى وجهك.



3. غسل الوجه:

قومي بترطيب وجهك بالماء، إما بواسطة اليدين، أو عن طريق ترطيب منشفة بواسطة الماء ومسح وجهك بها. فترطيب الجلد بالماء سيساعدك على توزيع كمية قليلة من المنظف على وجهك كاملاً وبسهولة.

5. اختيار المنظف الملائم لنوع بشرتك:

إذا كنت لا تستخدمين المنظف الملائم لبشرتك، فإنك ستزيدين المشاكل التي تعانينها، أو يمكن أن تخلق مشاكل جديدة:

- في حالة البشرة الجافة: يجب تجنب المنظفات القاسية، خاصة أنها مصممة لإزالة الزيوت، واستبدالها بالمنظفات التي تكون مزيجاً من المنظف والمرطب. كما يجب تجنب المنظفات ذات الرغوة، لأنها تحتوي صوديوم لوريل سلفيت، الذي يسبب تهيج البشرة. أما إذا أردت تنظيف بشرتك بواسطة المكونات الطبيعية، فيمكنك تطبيق زيوت مثل: اللوز والزيتون والجوجوبا وجوز الهند.. إلخ. واستخدمي منشفة لفرك وجهك في حركة دائرية، ثم اشطفي الوجه بماء دافئ.

- في حالة البشرة الدهنية: يمكن استخدام منظف قوي للتخلص من الرؤوس السوداء، التي تكون منتشرة بكثرة لدى صاحبات البشرة الدهنية، لكن لا يفضل أن يكون قوياً جداً فيزيل كل الزيت الذي تنتجه البشرة مسبباً جفافها وتهيجها.



- في حالة البشرة المختلطة: عليك تطبيق المنظف المناسب في كل منطقة من وجهك.



- إذا كنت تعانين حب الشباب، فعليك اختيار منظف خاص بحب الشباب، لأن المنظف العادي يمكن أن يحتوي على مواد كيمياوية أو كحول، ما يسبب تهيج الجلد، ويجعل حالتك تسوء.



6. غسل المنظف عن الوجه بالماء الدافئ، مع التأكد من التخلص من آثار المنظف.



7. تنشيف الوجه بواسطة منشفة نظيفة:

عن طريق التربيت على الوجه، وليس فركه بواسطة المنشفة، لأن ذلك سيسبب هيجان البشرة ويحفز ظهور التجاعيد.



8. استخدام مرطب مناسب:

من الضروري استخدام المرطب يومياً، لأنه يساعد على الحفاظ على شباب البشرة، ويمنحها الإشراق والنضارة. وعند غسل الوجه ليلاً، يفضل وضع كريم ليلي يحتوي على مواد مغذية للبشرة؛ لأن عملية تجديد البشرة تتم ليلاً. فيما عند غسل الوجه صباحاً، يفضل وضع مرطب يحتوي على واقٍ شمسي SPF30 عامل الحماية من أشعة الشمس 30.

زهرة الخليج