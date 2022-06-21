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الثلاثاء، 21-06-2022 03:38 م

أعراض حروق الشمس التي يجب مراقبتها

شمس


الوكيل الإخباري - أوضحت ديبرا جاليمان، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، أن حروق الشمس مثل اسمرار البشرة، هي آلية دفاع الجسم ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وعندما يتعرض الجلد لضوء الأشعة فوق البنفسجية، ينتج الجسم مادة الميلانين، وهي صبغة داكنة تصنعها خلايا الجلد تسمى الخلايا الصباغية.

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تختلف أعراض حروق الشمس تبعاً لشدة الضرر، فإذا كنت تعاني من حروق الشمس المعتدلة، فستصبح بشرتك حمراء ومؤلمة، وقد تؤدي حروق الشمس المعتدلة أيضاً إلى بعض التورم، وقد يكون الجلد ساخناً عند اللمس، وعادةً ما يكون لحروق الشمس الشديدة احمرار شديد وبثور مؤلمة، وقد تكون شديدة السوء وتتطلب رعاية طبية.


ولهذا يُنصح بالاتصال بالطبيب على الفور إذا أصبت بالحمى مع حروق الشمس، ففي الحالات الشديدة، قد يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى الصدمة أو الجفاف أو الإرهاق الحراري، وتشمل علامات ذلك العطش الشديد والألم الشديد والارتباك والقشعريرة والنبض السريع، كما قد تتطلب البثور التي تغطي مساحة كبيرة أيضاً رعاية الطبيب.

 

كيف يمكنك تهدئة حروق الشمس وجعلها تلتئم بشكل أسرع؟
بمجرد أن تدرك أن لديك حروق الشمس، يُوصي الأطباء بوضع الصبار المهدئ وزبدة الشيا المرطبة، وتأكد من أن الصبار يأتي مباشرة من النبات أو خالياً من الرائحة لتجنب تهيج الجلد.


أما إذا كنت تعاني من الحكة والالتهابات، فيُنصح باستخدام كريم هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية، والذي قد يساعد أيضاً في تقليل أي تورم.
كذلك، من المهم شرب الكثير من الماء لأن حروق الشمس تتسبب في الجفاف، خاصة أن الجلد الرطب يتعافى بسرعة أكبر، كما يقترح الأطباء الاستحمام بدقيق الشوفان، وهو مضاد للالتهابات يحمي من الحرقان والحكة.


والنصيحة الأخيرة هي البقاء دائماً بعيداً عن الشمس حتى تلتئم بشرتك تماماً.

 

 

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