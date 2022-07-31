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الأحد، 31-07-2022 11:21 ص

نقص النوم في المرحلة الابتدائية يؤثر على نمو الدماغ

نوم-الاطفال


الوكيل الإخباري - حذّرت دراسة جديدة من آثار نقص النوم على نمو الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، حيث تبين أن من ينامون أقل من 9 ساعات يومياً في هذه المرحلة لديهم اختلافات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية مقارنة بمن ينامون 9 إلى 12 ساعة كل ليلة.

ونُشرت نتائج الدراسة اليوم في مجلة "لانسيت"، وأجريت أبحاثها في جامعة ماريلاند، وقالت إن هذه الاختلافات في الدماغ ترتبط بمشاكل الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والسلوكيات الاندفاعية.

وفحص الباحثون بيانات تم جمعها من 8300 طفل أعمارهم بين 9 و10 سنوات، تم تسجيلهم في برنامج لدراسة التنمية المعرفية لأدمغة المراهقين. وخضع الأطفال لتصوير للدماغ بالرنين المغناطيسي، وتمت مراجعة سجلاتهم الطبية التي أبلغ عنها أولياء أمورهم بين سن سنتين و12 سنة.

وأظهرت الصور نتائج مقلقة، حيث تبين لأول مرة التأثير طويل المدى المحتمل لنقص النوم على النمو الإدراكي العصبي لدى الأطفال.

وحذّرت نتائج الدراسة الآباء من التغاضي عن الأنشطة وبرامج الوقت المنهجية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتأثير ذلك على عدد ساعات النوم التي ينالها الطفل، والتي تؤثر على النمو العصبي والنفسي له.

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 الشرق 

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