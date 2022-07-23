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السبت، 23-07-2022 11:20 ص

أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ

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الوكيل الإخباري - الدماغ  يحافظ على نبض قلبك، وتنفس رئتيك، وكل الأنظمة الموجودة في جسدك.

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ولذلك، فمن الضروري أن يظل الدماغ يعمل في أحسن حالاته، وهذا يحتاج اختيار الأطعمة المناسبة وتلافي تلك الضارة.

ويقول موقع "هيلث لاين" الصحي إن لدى بعض الأغذية تأثير سلبي على الدماغ، لدرجة إضعاف قدرة الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

 

ومن المتوقع أن يؤثر الخرف على أكثر من 65 مليون شخص في العالم بحلول عام 2030.

 

ولحسن الحظ، يمكن الحد من خطر الإصابة بهذه المشكلة الصحية الخطيرة عن طريق الامتناع عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات، وهذه أبرزها:

المشروبات السكرية: تشمل هذه القائمة الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة، وعلاوة على أنها تراكم الدهون في منطقة الخصر لديك، فهي تزيد الخطر المحدق بالدماغ.

 

وتزيد نسبة مستويات السكر في الدم من خطر الإصابة بالخرف، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

الكربوهيدرات المكررة: تتضمن الكربوهيدرات المكررة السكريات والحبوب المعالجة بكثافة، وجسمك يهضمها بسرعة، وهذا يرفع مستويات السكر في الدم كما يزيد من مستويات الأنسولين.

 

ورصدت دراسات كثيرة أن الأطعمة التي تزيد مستويات السكر في الدم تضعف وظائف الدماغ.

 

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أن تناول وجبة واحدة من هذه الأطعمة يمكن أن يضعف الذاكرة لدى الكبار والصغار على حد سواء. 

 

الأطعمة التي تحتوي نسبة كبيرة من الدهون المتحولة: توجد هذه الدهون في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، ومع ذلك لا تشكل مصدر قلق كبير مقارنة مع الدهون المتحولة المنتجة صناعيا مثل الزيوت النباتية المهدرجة، ويمكن العثور عليها في السمن والكعك الجاهز والبسكويت المعبأ مسبقا.

 

الأغذية المصنعة: تميل الأطعمة المصنعة لأن تكون غنية بالسكر والدهون المضافة والملح، وتشمل قائمة الأطعمة هذه: رقائق البطاطا والحلويات والمعكرونة السريعة التحضير.

إن هذه الأغذية عادة ما تكون مرتفعة السعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية، وإلى جانب تسببها في زيادة الوزن، يمكن أن يكون لها تأثير على صحة دماغك.

 

 الأسماك عالية الزئبق: يصل الزئبق إلى جسم الإنسان عن طريق المأكولات البحرية، ذات العمر الطويل مثل سمك أبو سيف، إذ بوسعها استيعاب مليون ضعف تركيز مادة الزئبق مقارنة بالمياه المحيطة.

 

الأسبارتام: الأسبارتام هو مُحلٍ صناعي يستخدم في العديد من المنتجات الخالية من السكر.

 

لبنان 24 

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