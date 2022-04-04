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الإثنين، 04-04-2022 02:04 م

هذا النوع من الحليب يحمي مرضى السكري

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة كندية الى نتيجة ايجابية عن بعض أنواع الحليب الغني بالبروتين مثل حليب اللوز، والذي يمكن أن يوفر حماية كافية لمرضى السكري لأنه يساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم.

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وصحيفة صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية، تفاصيل الدراسة، يوم السبت، وأشارت إلى أن مرض السكري من الفئة 2 يتطلب إدارة يومية لدرء خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدة أن الإفطار يلعب دورا أساسيا في إدارة مرض السكري.

 

وأوضحت دراسة جامعتي "جيلف" و"تورونتو" أن داء السكري من الفئة 2 يعني أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك يتعين على المريض البحث عن وسائل بديلة للتحكم في مستويات السكر في الدم وخاصة انتقاء الأطعمة والمشروبات بحذر، وخاصة في الصباح. ووفقا للدراسة، فإن شرب الحليب الغني بالبروتين في وجبة الإفطار يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم حتى بعد الغداء.

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