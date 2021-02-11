هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل على الريق

الوكيل الإخباري _ يعتبر القرنفل من النباتات العشبية الصغيرة التي تتميز بمذاقها اللاذع، واحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة، كما يعرف بخصائصه المضادة لمرض السكري والالتهابات، ما يساعد الجسم على مكافحة العديد من الأمراض، تعرف على ابرز الفوائد الصحية لمضغ حبات القرنفل على الريق:



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1- رفع كفاءة الجهاز المناعي

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من فيتامين "C"، لذا، يساهم مضغ حباته على الريق في تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز قدرته في مكافحة الأمراض التي قد تهاجم الجسم، فضلًا عن فعاليته في تقليل مستويات الالتهابات.



2- التخلص من رائحة الفم الكريهة

تكون رائحة الفم فور الاستيقاظ من النوم كريهة، وقد تسبب الشعور بالإحراج عند التواجحد وسط الآخرين، ولكن، مضغ القرنفل على الريق يساعد على التخلص من تلك الرائحة، فضلًا عن فعاليته في القضاء على بكتيريا الفم الضارة، بفعل احتوائه على إنزيم الأوجينول الذي يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم.



3- تخفيف حدة آلام الأسنان

يستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان لدى من يعانون من تلك المشكلة المزعجة، من خلال مضغه، أو وضع حباته على مصدر الألم بشكل مباشر.







4- الوقاية من السكري

يحتوي القرنفل على مركب رئيسي يسمى "Nigericin"، والذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يساعد في تحسين إفراز الأنسولين، ما يقلل فرص الإصابة بداء السكري.



5- تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد تقلل بعض المركبات الموجودة في القرنفل من حدة قرحة المعدة، بفعل احتوائه على زيت يزيد من سماكة مخاط المعدة، وبالتالي يحمي بطانتها من الإصابة بأي نوع من القرحات.



كما أن القرنفل ييعمل على تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الاضطرابات المختلفة مثل الحموضة، والإمساك، وغازات البطن.



6- محاربة الالتهابات

يتميز القرنفل بقدرته على محاربة الالتهابات في الفم والحلق، حيث أنه وفقًا لدراسة أجرتها جامعة فلوريدا، فإن الأشخاص الذين يستهلكون القرنفل يوميًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بالتهابات الفم والحلق.



7- تقليل الشهية

نظرًا لاحتواء القرنفل على نسبة كبيرة من الألياف، فإن تناوله قد يساعد على منح الشعزر بالشبع، وتقليل الشهية، خاصة إن كان ذلك على الريق.







