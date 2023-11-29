10 مؤشرات واضحة على التهابات الكلى

الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون التهابات الكلى حالة خطيرة ومؤلمة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لذا من الضروري التعرف على علامات التهابات الكلى وطلب العلاج الفوري، لمنع المضاعفات وضمان الشفاء.





فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى التهاب الكلى :

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الألم في أسفل الظهر

يعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الكلى.

تغير في حركات الأمعاء

إذا لاحظ المريض أنه يهرع إلى الحمام أكثر من المعتاد، أو إذا كان هناك إحساس بالحرقان عند التبول، فقد تكون هذه علامات تنبيه، وقد يتخذ البول أيضاً مظهراً مختلفاً، أو رائحة أقوى من المعتاد.



الحمى والقشعريرة

يقول الدكتور غانيش إن مهتراس، استشاري أمراض الكلى، في مستشفيات مانيبال، بيون خارادي: “عندما تقاوم الكليتين العدوى، فقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كالحمى التي لا تزول وهذا يخلق الشعور بالإصابة بنزلة برد وسعال مفاجئ”



التعب والضعف

إذا شعر المريض بالتعب بشكل غير عادي، حتى بعد ليلة نوم جيدة، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيه تعملان وقتاً إضافياً لدرء العدوى.



الألم في البطن

لا يقتصر تأثير التهابات الكلى على الظهر؛ بل يمكن أن يسبب أيضاً ألماً أو ضغطاً في البطن، ولكن هذه الآلام ليست نفس آلام المعدة.





الدم في البول

إذا لاحظ المريض وجود دم في البول، فهذا إشارة واضحة إلى أن شيئاً ما ليس على ما يرام، وعلى الرغم من أن السبب قد يكون مختلفاً، فمن الضروري فحصه على الفور.





كيفية التعامل مع التهابات الكلى



تناول المضادات الحيوية

يصف مقدم الرعاية الصحية من المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المسببة للعدوى، وعندها من الضروري تناول الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية، حتى لو بدأ المريض يشعر بالتحسن قبل انتهاء الجرعة، لضمان الشفاء التام من العدوى.



مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، في التخفيف من الانزعاج المرتبط بعدوى الكلى.





الترطيب

لا بد من شرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد البكتيريا من المسالك البولية، ويمكن لهذه الخطوة البسيطة أن تُحدث فرقاً كبيراً في عملية التعافي.





الراحة

منح الجسم الوقت الذي يحتاجه للشفاء، لأن عدوى الكلى يمكن أن تؤدي إلى استنزاف جسدي.





استئصال حصوات الكلى

عملية استئصال حصوات الكلى هي عملية جراحية لإصلاح مشكلة حصوات الكلى، والمساعدة على الشفاء، والتغلب على عدوى الكلى.

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