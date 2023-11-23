التهاب الجلد حول الفم.. أسبابه وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن التهاب الجلد حول الفم، هو احمرار مصحوب بطفح جلدي، وحكة وقشور حول الفم خاصة، وفي بعض الأحيان في مناطق أخرى مثل الجبين ومنطقة العين، وفي حالات نادرة في الجسم بأكمله.



وأضافت البوابة أن من أسبابه الإفراط في العناية بالبشرة، واستخدام المستحضرات بالكورتيزون، والتوتر النفسي، واضطرابات الجهاز الهضمي، ووسائل منع الحمل الهرمونية، وأشعة الشمس.

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وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الأدوية مثل المضادات الحيوية، والمراهم المحتوية على الزنك وأدوية علاج حب الشباب.

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