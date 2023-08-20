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الأحد، 20-08-2023 09:16 م

5 أعراض للسكري تظهر على اليدين والقدمين

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الوكيل الاخباري- يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على اليدين والقدمين، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الأطراف، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل السكري.

أعراض السكري على اليدين والقدمين

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1- ألم في اليدين والقدمين
قد يشير ألم اليدين والقدمين إلى الإصابة بداء السكري، لأن ارتفاع سكر الدم يتسبب في التهاب أو تلف الأعصاب المتحكمة في أطراف الجسم.

2- تنميل الدين والقدمين
اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري لا يسبب فقط ألمًا في الأطراف فقط، بل يؤدي أيضًا إلى الشعور بتنميل في اليدين والقدمين.

3- سماكة جلد اليدين والقدمين
يؤثر داء السكري سلبًا على الجلد، حيث يجعل البشرة مشدودة وشمعية وأكثر سماكة في بعض المناطق بالجسم، مثل اليدين والقدمين والساعدين وأعلى الذراعين والكتفين والرقبة والوجه والصدر.

4- بطء التئام جروح اليدين والقدمين
إذا كان جروح القدمين يستغرق التئامها وقتًا طويلًا، فهذا دليل على الإصابة بالسكري، لأن ارتفاع سكر الدم يعيق تجديد الخلايا المتضررة، مما يؤدي إلى تحولها إلى قرح.

5- بثور اليدين والقدمين
قد تظهر بثور بشكل مفاجئ على اليدين أو القدمين أو الساعدين، تشبه البثور الناتجة عن الحروق الخطير، لكنها غير مثيرة للألم مثلها.

 




 

 


 

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