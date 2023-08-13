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الأحد، 13-08-2023 07:36 ص

5 طرق لتوفير الكهرباء عند استخدام التكييف

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الوكيل الاخباري - حرارة الصيف بدأت مع ارتفاع فاتورة الكهرباء فلا بد من قراءة بعض النصائح لتوفير الكهرباء بشكل صحيح عند استخدام التكييف:

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نقدم لكم 5 نصائح هامة لطرق توفير الكهرباء والتي تساعد على حماية التكييف في منزلك بالإضافة إلى توفير المال وأن تبقى بصحة جيدة.


1. ضبط درجة الحرارة
من أفضل طرق توفير الكهرباء والحفاظ على نظام التكييف في المنزل هي ضبط درجة حرارة المكيف بدرجة 26-27 مئوية هذه هي درجة الحرارة الموصى بها التي ستعطيك توفير بنسبة 10% بالإضافة إلى أنها صحية أكثر.


2. قم بتشغيل التوزيع التلقائي في التكييف
الكثير من المستخدمين يعملون على تحديد اتجاه المروحة باتجاه واحد هذا ليس فقط يؤدي لإستهلاك الكهرباء بل له أثر سلبي على الصحة فمن الأفضل تشغيل التوجيه التلقائي للمروحة في جميع الإتجاهات ليساعد على توزيع الهواء بشكل جيد وتوفير الكهرباء بدرجة 5%.


3. استخدم لوحة فضية عازلة لتغطية القطعة الخارجية
تغطية أنظمة التكييف الخارجية يفيد بشكل ملحوظ بلن اللوحة موجودة على السطح معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس وهذا أيضا يرفع من قيمة إستهلاك الكهرباء فمن الأفضل تغطية هذه القطعة بلوحة فضية عازلة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة والعوازل متوفرة كثيراً وتستخدم لعزل اسقف الحديد بكثرة وعزل الارضيات.

4. تنظيف فلاتر المكيف بإنتظام
فإن تنظيف فلاتر المكيف أمر مهم للغاية للحفاظ على نظام التبريد فقد صممت جميع فلاتر التكييف بطريقة يمكن فكها بسهولة لتنظيفها وإعادتها حيث ينصح بتنظيف فلتر المكيف مرة بالأسبوع على الأقل للحفاظ على دارة التبريد لكي تعمل بشكل جيد على تبريد الهواء بملامسة رقائق الألومنيوم.
كما يمكن غسل القطعة الخارجة بالماء بفصل الكهرباء عنها وغسل دارة التبريد وتركها حتى تجف وبذلك سوف تحصل على تبريد أكثر بإستهلاك كهرباء أقل وهذه ستساعد على طول عمر المكيف.

5. شراء مكيف ذو كفاءة بالحجم المناسب للغرفة
معظم حكومات العالم الآن تتجه للمحافظة على الطاقة وذلك باستخدام بطاقات الكفاءة التي ترشد المشتري باقتناء مكيف ذو كفاءة ولا يستهلك الكهرباء بطريقة عشوائية فمن الأفضل قبل شراء أي مكيف قم بإختيار المكيف الأنسب لحجم الغرفة بمقارنة عدد الوحدات المناسب لمساحة الغرفة وقراءة بطاقة الكفاءة والمقارنة بينها وبين المكيفات الأخرى التي توفر الكهرباء أكثر.


هذه النصائح المهمة ستساعدك على توفير الكهرباء في منزلك والحفاظ على صحتك وصحة أسرتك وتوفير المال وإطالة عمر التكييف .

 

اليوم السابع



 




 

 


 

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