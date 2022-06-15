5 طرق لخفض السكر في نظامك الغذائي

الوكيل الإخباري - يمكن أن يتسبب السكر في مجموعة كاملة من المشكلات الصحية، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في أجسادنا، ولهذا السبب يظل تقليل تناول السكر أمراً مهماً للحفاظ على صحتنا.



قد شارك خبير التغذية رواي فيربينز، أهم النصائح حول الاستغناء عن السكر مع موقع “ميترو” الإلكتروني، على النحو التالي:



استبدال الوجبات السكرية الخفيفة بأخرى صحية

يمكن أن يكون استبدال الوجبات الخفيفة السكرية بأخرى صحية، طريقة سهلة حقًا لتخفيض مدخول السكر في الجسم. ويقول رواي: “ بدلاً من تخزين الوجبات الخفيفة السكرية في خزائنك مثل الحلويات وألواح الشوكولاتة، استبدلها بوجبات خفيفة صحية، مثل المعجنات المصنوعة من القمح الكامل، والبوشار وشرائح التفاح المغموسة في زبدة اللوز، والزبادي غير المحلى والخضروات والحمص”







تخفيض تناول الذرة

تحتوي بعض الخضار مثل الذرة على نسبة عالية جداً من السكر، لذا يوصي رواي بتجنب الخضار النشوية مثل البازلاء والجزر والذرة والبطاطس الحلوة والفاصولياء لاحتوائها على كميات عالية من السكر، وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار الخضار منخفضة الكربوهيدرات مثل البصل والهليون والفطر والبروكلي والقرنبيط.



الحصول على نوم جيد

يوضح رواي أن الحرمان من النوم يجعلنا نستهلك المزيد من الوجبات السريعة، وخاصة الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. لذا فإن الحصول على كمية نوم كافية يساعد في التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالسكر.



قراءة الملصقات على الأطعمة

يتم إضافة السكر إلى معظم الأطعمة كمادة حافظة، مثل زبدة الفول السوداني وصلصة الطماطم ومجموعة من الصلصات والتوابل المختلفة. لذا يجب قراءة ملصقات الأطعمة جيداً والامتناع عن شرائها إذا كانت المكونات الواردة على الملصق تشمل السكر.

اضافة اعلان

24