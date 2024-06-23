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الأحد، 23-06-2024 12:56 م

5 طرق منزلية لعلاج انسداد الأذن

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من انسداد الأذن الذي يحدث غالبًا نتيجة التعرض لبعض الأسباب وقد يستمر لفترة طويلة أو ينتهي من تلقاء نفسه بعد وقت قصير.

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طرق منزلية لعلاج انسداد الأذن

هناك العديد من الطرق المنزلية التي تساعد في علاج انسداد الأذن بشكل فعال، وتتضح فيما يلي:


1- الكمادات الدافئة: يمكن أن تساعد استعمال الكمادات الدافئة في علاج انسداد الأذن، حيث يتم وضعها على الأذن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، ويفضل تكرارها أكثر من مرة خلال اليوم. يتم استخدام منشفة دافئة أو وسادة دافئة ثم وضعها على الأذن.


2- مضغ العلكة: عادةً ما يساعد مضغ العلكة في فتح قناة استاكيوس، وهي قناة صغيرة تربط بين الأذن الخلفية والبلعوم. بالتالي، فإن مضغ العلكة عند الشعور بالانسداد يساعد في تصريف السائل المتراكم في الأذن وتخفيف الشعور بالضغط.


3- الإفراط في شرب السوائل: قد يساعد شرب كمية كبيرة من السوائل، مثل الماء أو العصائر، في ترطيب الجسم وتخفيف المخاط، وبالتالي السيطرة على انسداد الأذن بشكل كبير.


4- التثاؤب: أثبتت نتائج بعض الدراسات أن التثاؤب يساعد بشكل كبير في علاج انسداد الأذن الذي يحدث بشكل مفاجئ، وذلك لأن التثاؤب يساهم في فتح قناة استاكيوس. لذا، يجب التثاؤب فور الشعور بالانسداد حتى سماع صوت فرقعة. وفي حالة استمرار الانسداد، يفضل استشارة الطبيب المختص.


5- تجنب مهيجات الأنف: يمكن أن تزيد مهيجات الأنف، مثل الدخان والغبار ومواد التنظيف، من انسداد الأذن. لذا، يجب الابتعاد عنها تمامًا للحد من احتقان الأنف وتفاقم انسداد الأذن.


الكونسلتو


 




 

 


 

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