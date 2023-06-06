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الثلاثاء، 06-06-2023 09:28 ص

9 أعراض لثقب المعدة.. إليك طرق علاجه !

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الوكيل الإخباري- ثقب المعدة هو أحد المشاكل التي تحدث في الطبقة الأعمق من بطانة القولون، وبالتالي قد يتسبب ذلك في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مما يتطلب العلاج السريع لتجنب تفاقم المشكلة أو الوفاة.

نستعرض في التقرير التالي أسباب بثقب المعدة وأعراضه وطرق علاجه، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

أعراض ثقب المعدة

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يمكن أن تختلف علامات وأعراض ثقب المعدة قد تبدأ ببطء أو تكون سريعة جدًا ويرتبط ذلك بالسبب حيث تتضح الأعراض في:

- ألم شديد في البطن.

- الانتفاخ أو الشعور بالضيق أو التورم.

- الغثيان.

- القيء.

- تغير في حركة الأمعاء.

- نزيف من المستقيم.

- الشعور بالتعب.

- قشعريرة بالجسم.

- الحمى.

أسباب ثقب المعدة

 قد يحدث ثقب المعدة من تلقاء نفسه دون التعرض لمشكلة واضحة وقد يحدث نتيجة الإصابة ببعض المشاكل من بينها:

- إجراء طبي بالقرب من الجهاز الهضمي.

- منظار القولون حيث يعتبر أكثر الأسباب شيوعًا.

- الاستخدام المفرط للحقن الشرجية.

- جراحة البطن أو الحوض.

- سرطان القولون.

- مرض كرون.

- التهاب القولون التقرحي.

- صدمة أو إصابة في الأمعاء.

- انسداد شديد في الأمعاء.

- الإمساك الشديد لفترات طويلة.

مضاعفات ثقب المعدة
يمكن أن تتسرب محتويات الأمعاء من خلال الفتحة الموجودة في جدار القولون ومن ثم تسرب أحماض المعدة والبكتيريا وجزيئات الطعام إلى تجويف البطن، وبالتالي يتسبب ذلك في الإصابة بالعدوى والالتهاب وتكوين خراج أو فراغ مملوء بالصديد في بطنك.

بالإضافة إلى ذلك تزداد بعض المضاعفات وتصل إلى:

- النزيف.

- العدوى التي تؤدي إلى تعفن الدم.

- الوفاة.

عوامل خطر ثقب المعدة


هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بثقب المعدة بما في ذلك:

- جراحة البطن الحديثة أو السابقة.

- جراحة الحوض الحديثة أو السابقة.

- تقدم العمر أكبر من 75.

- مرض الرتج.

- تناول أدوية علاج السرطان.

- الولادة.

علاج ثقب المعدة
عادًة ما يحتاج الأشخاص إلى التدخل الجراحي للتخلص من ثقب المعدة، ويعتمد ذلك على حجم ومكان التمزق، ولكن العمليات الجراحية لا تناسب جميع الأشخاص وهذا ما يحدده الطبيب المختص حسب كل حالة.

كما يحتاج الأشخاص إلى العناية جيدًا بعد الجراحة، لأن المريض لا يستطيع القدرة على تناول الطعام والمشروبات عن طريق الفم وعادًة ما يتم الحصول عليهم من المحاليل، وكذلك التبرز حتى يتم الشفاء التام وذلك للحد من أي مضاعفات

 

الكونسلتو الطبي

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