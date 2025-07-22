خطأ شائع يرتكبه الكثيرون عند تناول الموز.. إليك ما يجب فعله

الوكيل الإخباري- رغم انتشار استهلاك الموز عالميًا، حذر خبراء صحة من تجاهل خطوة مهمة قبل تناوله: غسل القشرة الخارجية جيدًا، حتى لو لم تكن تؤكل.

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ووفقًا لتقرير نشرته هافينغتون بوست، فإن إهمال غسل القشرة قد يؤدي إلى انتقال جراثيم وملوثات مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا، بالإضافة إلى بقايا المبيدات الزراعية.



وقالت الخبيرة تاميكا سيمز إن القشرة قد تنقل الملوثات إلى اليدين ومن ثم إلى الفاكهة نفسها، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال، كبار السن، الحوامل، وذوو المناعة الضعيفة.



وينصح الخبراء بشطف الموز تحت ماء جارٍ لمدة 30 ثانية، مع فرك القشرة بالأيدي، وتجنب استخدام الصابون. كما يُمكن استخدام محلول مخفف من الخل والماء لتعقيم الفاكهة بأمان.



ويوصى أيضًا بتجفيف القشرة بمنشفة نظيفة قبل الأكل، كإجراء احترازي إضافي يقي من التسمم الغذائي.