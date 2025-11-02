خمسة أسباب تجعل الجوز أساسيا لنمط حياة صحي

الوكيل الإخباري- يُعتبر الجوز من أهم الأطعمة لصحة الإنسان، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتحافظ على الدماغ والقلب والجمال.



فيما يلي أهم فوائده:

1. تحسين وظائف الدماغ:

يحتوي الجوز على نسب مثالية من أوميغا-3 وأوميغا-6، بالإضافة إلى البوليفينولات التي تحمي الخلايا العصبية من التلف. كما يحتوي على فيتامين E الذي يساهم في منع التدهور المعرفي والحفاظ على النشاط الذهني.



2. حماية القلب والأوعية الدموية:

يضم الجوز إل-أرغينين الذي يقوي جدران الأوعية الدموية، كما يساعد المغنيسيوم والبوتاسيوم على الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية. وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على خفض مستوى الكوليسترول الضار.



3. الوقاية من السرطان:

يحتوي الجوز على حمض أورسوليك الذي يثبط نمو الخلايا السرطانية، والإيلاغيتانين الذي يمتلك نشاطا مضادا للأورام. كما يحتوي على الميلاتونين الذي ينظم التوازن الهرموني ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض.



4. تنظيم الهضم وصحة الأمعاء:

الجوز غني بـالألياف الغذائية التي تحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسن خصائص البريبايوتيك لصحة الجهاز الهضمي. كما يمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات يساعد في علاج القرحة وتحسين الهضم.



5. الحفاظ على الشباب والجمال:

يحتوي الجوز على النحاس الذي يحفز إنتاج الكولاجين، والزنك المفيد لصحة الشعر والأظافر. كما تحمي مضادات الأكسدة الجلد من الشيخوخة الضوئية وتساهم في الحفاظ على حيوية الشباب والجمال.