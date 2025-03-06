رائحة الفم الكريهة في رمضان: أسبابها وكيفية التعامل معها

الوكيل الإخباري- تكثر شكاوى الصائمين من رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان، لكن هل هي مجرد تأثير جانبي للصيام أم أنها قد تكون إشارة لمشكلات صحية تحتاج إلى اهتمام فوري؟ في هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد محمد السيد، أخصائي جراحة الفم وطب الأسنان، أسباب هذه المشكلة وكيفية الوقاية منها.

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أسباب رائحة الفم الكريهة

رغم أن البعض يعتقد أن الجفاف هو السبب الرئيسي لرائحة الفم في رمضان، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تكون وراء المشكلة، مثل:

- قلة العناية بنظافة الفم: تراكم بقايا الطعام على الأسنان يساهم في ظهور الرائحة الكريهة.

- التدخين: يؤدي إلى جفاف الفم وزيادة نمو البكتيريا المسببة للرائحة.

- شرب المشروبات الغنية بالكافيين: مثل القهوة والشاي، التي تساهم في جفاف الفم.

- قلة شرب الماء: مما يسبب الجفاف وتراكم البكتيريا في الفم.

- الإفراط في تناول السكريات: التي تساعد على نمو البكتيريا الضارة.

طرق الوقاية من رائحة الفم الكريهة

لحماية نفسك من رائحة الفم الكريهة، يوصي الدكتور أحمد السيد بـ:

تنظيف الأسنان بانتظام: باستخدام فرشاة الأسنان والخيط الطبي.

شرب كميات كافية من الماء: خلال ساعات الإفطار لتجنب الجفاف.

تجنب التدخين والمشروبات الغنية بالكافيين: لتقليل تأثيرها على الفم.

تقسيم وجبات الإفطار: لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي.

زيارة طبيب الأسنان: للكشف عن أي تسوسات أو التهابات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

رائحة الفم كإشارة لأمراض خطيرة

وفي بعض الحالات، قد تكون رائحة الفم الكريهة خلال الصيام مؤشرًا لمشكلات صحية خطيرة مثل:

- الفشل الكلوي أو الكبدي.

- التهابات الأنف.



لذا، من الضروري زيارة الطبيب إذا استمرت رائحة الفم الكريهة لفترة طويلة، لتشخيص السبب والحصول على العلاج المناسب.



باتباع هذه الإرشادات، يمكن تقليل فرص ظهور رائحة الفم الكريهة خلال رمضان والحفاظ على صحة الفم والجسم بشكل عام.