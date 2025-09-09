طاهٍ شهير: "5 حصص يومية" من الخضروات والفواكه كذبة

الوكيل الإخباري- أثار الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر جدلا واسعا بعد تصريحاته حول التوصية الغذائية المعروفة بـ "خمس حصص يوميا" من الخضروات والفواكه، واصفا إياها بأنها "كذبة".



وأوضح أوليفر في حديثه إلى صحيفة التايمز أن الفوائد الصحية الحقيقية تبدأ بالتراكم عند تناول سبع، ثماني، أو حتى إحدى عشرة حصة يوميا.



وأشار الخبراء إلى أن حملة "خمسة في اليوم"، التي أطلقت في المملكة المتحدة وأيرلندا منذ أكثر من 20 عاما، لم تكن تهدف إلى تحديد الهدف "المثالي"، بل كانت حلا وسطا بين الأدلة الغذائية وما يمكن للناس تحقيقه عمليا. وأصبح هذا الرقم شعارا بسيطا وسهل التذكر، على الرغم من أن معظم البالغين لا يلتزمون به.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وأظهرت إحدى الدراسات، التي شملت أكثر من مليوني شخص، أن أكبر الفوائد الصحية تظهر عند تناول نحو عشر حصص يوميا. كما وجدت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون سبع حصص أو أكثر يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 42% مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من حصة واحدة.



وتشير التجارب الدولية إلى أن البلدان التي تتبع أنماط غذائية غنية بالفواكه والخضروات، مثل اليابان والدول المتوسطية، تتمتع بانخفاض معدلات أمراض القلب وزيادة متوسط العمر المتوقع.



وحول احتساب الحصة الواحدة، توضح منظمة الصحة العالمية أنها تعادل نحو 80 غراما، أي ما يعادل حفنة من الفواكه أو الخضروات. ويمكن أن تشمل تفاحة واحدة، قطعتين من البروكلي، ثلاث ملاعق كبيرة من البازيلاء، أو نصف علبة من الفاصوليا. وتشمل الحصص المجمدة، المعلبة، والمجففة، بينما يقتصر احتساب العصائر والسموذي على حصة واحدة يوميا بسبب محتواها من السكر.



ولتضمين المزيد من الفواكه والخضروات في النظام الغذائي اليومي، يقترح الخبراء زيادة الحصص في الوجبات الثلاث والوجبات الخفيفة، مع التركيز على التنوع لضمان تحقيق أكبر الفوائد الصحية.