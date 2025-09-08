طرق علاج الترهلات بعد تكميم المعدة

الوكيل الإخباري- ترهلات الجلد بعد عملية التكميم هي أمر شائع ومزعج، لكنها طبيعية نتيجة فقدان الوزن السريع. لحسن الحظ، هناك عدة طرق طبيعية وطبية تساعد في شد الجلد وتحسين المظهر.



✅ أولًا: الطرق الطبيعية لعلاج الترهلات

تجنّب التعرض المفرط للشمس والكلور

الشمس والكلور يضعفان مرونة الجلد ويسببان الجفاف.

فرك الجلد بالملح

يحفز الدورة الدموية ويساعد في شد البشرة.

شرب الماء بانتظام

يحافظ على ترطيب الجلد ومرونته.

ممارسة الرياضة

تمارين المقاومة ورفع الأوزان: تبني العضلات وتقلل الترهلات.

البيلاتيس واليوغا: تحسّن المرونة وتشد الجلد.

التدليك المنتظم

باستخدام زيت بذور العنب أو الملح لزيادة تدفق الدم وشد البشرة.



🧴 ثانيًا: الطرق الطبية والتجميلية

المكملات الغذائية

مثل الجيلاتين، الكولاجين، حمض الهيالورونيك، فيتامين C، والبروتينات.

الكريمات والمراهم

كريمات الريتينويد لتحفيز الكولاجين.

زيت بذور العنب لزيادة مرونة الجلد.

الإجراءات التجميلية غير الجراحية

التقشير الكيميائي أو بالليزر

العلاج بالموجات فوق الصوتية أو الترددات الراديوية

البوتوكس لإزالة التجاعيد وتحسين مظهر الجلد



💬 خلاصة:

شد الترهلات بعد التكميم يحتاج وقتًا وصبرًا، ويُفضل الجمع بين العناية الطبيعية والدعم الطبي عند الحاجة. استشارة الطبيب دائمًا خطوة ذكية لاختيار الأنسب لك.

