كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجلد الدهني وأفضل طرق الوقاية منه

الوكيل الإخباري- يشير موقع سوهو الإعلامي الصيني إلى أن تغيير نمط الحياة وتحسين الحالة الصحية للجسم يمكن أن يسهم في تخفيف أعراض التهاب الجلد الدهني.



ووفقا للموقع، التهاب الجلد الدهني هو التهاب جلدي مزمن يحدث في المناطق التي يزداد فيها إنتاج الزهم.

اضافة اعلان



الأسباب الرئيسية لالتهاب الجلد الدهني:

ضعف استقلاب الزهم.

فرط نمو فطر الملاسيزيا (Malassezia).

الاستعداد الوراثي.

التوتر والإرهاق وسوء التغذية.



نصائح لتجنب التهاب الجلد الدهني:

تنظيف الوجه والفروة بشامبو لطيف وخال من المكونات القاسية.

ترطيب البشرة بانتظام.

تجنب المنتجات المحتوية على الكحول والعطور النفاذة.

الحد من الكربوهيدرات، الأطعمة الدهنية، الحلويات والأطعمة المقلية.

زيادة تناول الفواكه والخضراوات للمساعدة في تنظيم عملية الأيض.



أعراض المرض:

يُعد التهاب الجلد الدهني من الأمراض الجلدية المزمنة الشائعة، وغالبا ما يصيب فروة الرأس، وقد يمتد إلى مناطق أخرى غنية بالغدد الدهنية، مثل الوجه (الخدين، الجفون، الأنف).



يظهر على البشرة بقع حمراء، بينما تظهر بقع فاتحة على البشرة الداكنة.

تختلف شدته من قشرة خفيفة إلى احمرار الجلد وتقشره بشدة.

قشرة الرأس تُعتبر أحد أشكال التهاب الجلد الدهني البسيطة وغير الملتهبة.