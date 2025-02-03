5 عوامل تزيد من خطورة السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- تصيب السكتة الدماغية، واحداً من كل أربعة أشخاص خلال حياتهم، إضافة إلى أنها أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ورغم أنها قد تحدث لأي شخص بغض النظر عن العمر، إلا أن هناك عوامل خطر يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بها وتفاقم تأثيراتها عند حدوثها.

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أنواع السكتات الدماغية وأعراضها



تحدث السكتة الدماغية، عندما يتوقف أو يضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسبب تلفاً في الأنسجة العصبية، وتنقسم السكتات الدماغية إلى نوعين رئيسيين كالتالي:



- السكتة الدماغية الإقفارية، ويحدث فيها انسداد أحد الأوعية الدموية الرئيسية في الدماغ بسبب تجلط الدم.



- السكتة الدماغية النزفية، وتنشأ نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ مما يتسبب في تسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة.



أعراض السكتة الدماغية

- خدر أو ضعف في جانب واحد من الجسم.



- مشاكل في الرؤية أو الكلام.



- صداع شديد.



- دوخة أو فقدان الوعي.



عوامل خطورة السكتة الدماغية