الوكيل الإخباري - يوجد الكثير من أماكن الطبيعة الخلابة في المغرب التي يقصدها العديد من السياح للترفيه والترويح عن النفس، والاستجمام بين أحضان الطبيعة.

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من أهم أماكن التي تضم مناظر الطبيعة الخلابة في المغرب:

وادي تودغا:

يعد وادي تودغا سلسلة من المنعرجات وأخاديد نهر الحجر الجيري تقع في الجزء الشرقي من جبال الأطلس الكبير في المغرب، على بعد 14 كيلومتراً من مدينة تنغير. يمكن أن يتغير ارتفاع جدران الوادي، ولكن في بعض الأماكن يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 400 متراً تصلح للتسلق واستكشاف الطبيعة الخلابة في المنطقة.



منتزه توبقال الوطني:

يضم منتزه توبقال الوطني قمة جبال توبقال أعلى قمة في سلسلة جبال الأطلس وفي شمال أفريقيا بارتفاع يصل إلى 4167 متراً، ويقع هذا الجبل في إقليم الحوز على بعد 82 كم جنوب مدينة مراكش ويدخل ضمن متنزه توبقال الوطني الذي تبلغ مساحته 380 كم². يتواجد في المنتزه أشجار السنديان والصنوبر والعرعر إلى جانب مجموعة كبيرة من النباتات العشبية، والنباتات والحيوانات النادرة.



شلالات أوزود:

تقع شلالات أوزود في إقليم أزيلال التي تبعد 150 كيلومتر عن المنطقة الشمالية الشرقية في مراكش، ويبلغ ارتفاع الشلالات حوالي 110 متراً. يحيط بالشلالات عدداً من وديان خضراء وينابيع نهر العبيد.



دادس جورجيس:

يعتبر دادس جورجيس مضيق مدهش يقطع النهر مع مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي يمكن رؤيتها على طولها. يتدفق النهر من جبال الأطلس الكبير مما يتكون منظراً مذهلاً من المنحدرات والتشكيلات الصخرية. يتواجد في المنطقة الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة وحدائق اللوز وأشجار الجوز.



عرق الشبي:

عرق الشبي هي كثبان رملية متواجدة بصحراء مرزوݣة جنوب شرق المغرب، على بعد نحو 50 كيلومتر من مدينتيّ أرفود والريصاني. تكونت هذه الكثبان الرملية بفعل الرياح مما تشكلت تلال رملية مختلفة في الارتفاع والأشكال والألوان، وتنتشر في أنحاء المنطقة خيم تقليدية مهيأة لاستقبال الزوار والسياح، كما تعد المنطقة وجهة للعلاج من مرض الروماتيزم.



نهر أوريكا:

ينبع نهر أوريكا من جبال الأطلس الكبير إلى الجنوب الشرقي من مراكش في وسط المغرب، ويوجد على جانبي ضفافها مزارع صغيرة تزود مدينة مراكش بالخضراوات.



حديقة تازكة الوطنية:

أُنشِئت حديقة تازكة الوطنية منذ 70 عاماً بالقرب من مدينة تازة بمساحة تزيد عن 100 كم2 ، وتحتوي الحديقة على شلالات طبيعية وكهوف ومنحدرات. وفوقها تتدلى قمة جبل تازكة. التي يصل ارتفاعها إلى 2000 متراً.



حدائق المنارة مراكش:

تقع حدائق المنارة الرائعة في مراكش بنيت في القرن الثاني عشر بأمر من السلطان عبد المؤمن للترفيه والاستجمام، وتبلغ مساحتها حوالي 100 هكتار. تحتضن هذه الحدائق العديد من بساتين أشجار الزيتون والبرتقال وأشجار الفواكه الأخرى تم احضارها من بلدان أخرى.



بحيرة إفني:

تقع بحيرة إفني على علو نحو 2000 متراً عن سطح البحر، في وسط الجبال الشامخة يحفها مناظر طبيعية فاتنة تجذب عشاق الطبيعة والتخييم، فالتخييم هناك لبضعة أيام سيكون ممتعاً للغاية.



مدينة الصّويرة:

تعد مدينة الصويرة من أجمل مدن الطبيعة في المغرب حيث إنها تقع على ساحل المحيط الأطلسي تتمتع بالراحة والهدوء بعيداً عن ضجيج المدينة، وتتيح للسياح فرصة لممارسة الرياضات المائية مثل التّزلّج الشّراعيّ، والاستمتاع بالأطعمة البحريّة الطّازجة.



شلالات وادي الجنة:

تقع شلالات وادي الجنة على بعد 56 كم من مدينة أغادير، وتعد من أروع معالم الطبيعة في المغرب حيث إنها تحتضن الجبال والغابات والبرك المائية الطبيعية ذات مياه فيروزية صافية.



خليج أغادير:

تتميز خليج أغادير الرمال الذهبية حول هذا الخليج على شكل هلال لمسافة 9 كيلومترات مع مياه المحيط الأطلسي الهادئة نسبيًا على الشاطئ مما جذبت العديد من سلاسل المنتجعات الدولية على الحافة الجنوبية لمدينة أغادير فضلاً عن السياح والزوار الذين يأتون للاستمتاع بنسيم البحر البارد والاستجمام على شواطئ الخليج.

المصدر - سائح