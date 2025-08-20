مهرجان البلقاء الثقافي الثالث يواصل فعالياته

الوكيل الإخباري- تواصلت، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان البلقاء الثقافي الثالث، الذي تنظمه مديرية ثقافة البلقاء، وسط حضور جماهيري كبير.

وقالت مديرة ثقافة البلقاء، الدكتورة منى سعود، إن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان اشتملت على أمسية شعرية للشاعر راكان المساعيد، وفقرة فنية قدمها منتدى الطفل العربي، بالإضافة إلى كرنفال للأطفال من تقديم فرقة "عمو همام"، وفقرة "الحكواتي" لفرقة إسراء الصافي.