مهرجان البلقاء الثقافي الثالث يواصل فعالياته

وقالت مديرة ثقافة البلقاء، الدكتورة منى سعود، إن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان اشتملت على أمسية شعرية للشاعر راكان المساعيد، وفقرة فنية قدمها منتدى الطفل العربي، بالإضافة إلى كرنفال للأطفال من تقديم فرقة "عمو همام"، وفقرة "الحكواتي" لفرقة إسراء الصافي.
كما تضمنت الفعاليات عرضًا تراثيًا لطقوس العرس السلطي قدّمته فرقة جمعية الياقوت للثقافة والتمكين الحرفي، وعرضًا مسرحيًا للأطفال بعنوان "خاتم الأمنيات"، إضافة إلى عرض أزياء تراثي قدّمته مرح المصري، وفقرة غنائية للفنان حمدي المناصير.
