"شباب الزرقاء" تحتفل باليوم العالمي للشباب

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الشبابية وأصحاب المبادرات والمجتمع المحلي وأعضاء المراكز الشبابية في المحافظة.

اضافة اعلان



وأكد مدير الشباب، رائد أبو خليفة، أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن هذه الاحتفالية تشكل فرصة للاحتفاء بقدرات الشباب الأردني وإبداعاتهم التي تسهم في صناعة التغيير وفتح آفاق الابتكار لإحداث نهضة شاملة.



وفي بادرة رمزية تهدف إلى تمكين الشباب وإتاحة مساحة للتعبير عن آرائهم وتجربة أدوار قيادية، عينت المديرية الشابة هيا حجير "مديراً شرفياً" للمديرية بمناسبة هذا اليوم.



وأكدت حجير أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على أن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل الأردن، مشيرة إلى أهمية تعزيز مشاركتهم السياسية وصنع القرار، إلى جانب جهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم الشباب وتمكينهم، ومنها إعادة تفعيل خدمة العلم لإعداد جيل واثق قادر على خدمة الوطن.