"شباب الزرقاء" تحتفل باليوم العالمي للشباب

وأكد مدير الشباب، رائد أبو خليفة، أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن هذه الاحتفالية تشكل فرصة للاحتفاء بقدرات الشباب الأردني وإبداعاتهم التي تسهم في صناعة التغيير وفتح آفاق الابتكار لإحداث نهضة شاملة.
وفي بادرة رمزية تهدف إلى تمكين الشباب وإتاحة مساحة للتعبير عن آرائهم وتجربة أدوار قيادية، عينت المديرية الشابة هيا حجير "مديراً شرفياً" للمديرية بمناسبة هذا اليوم.
وأكدت حجير أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على أن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل الأردن، مشيرة إلى أهمية تعزيز مشاركتهم السياسية وصنع القرار، إلى جانب جهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم الشباب وتمكينهم، ومنها إعادة تفعيل خدمة العلم لإعداد جيل واثق قادر على خدمة الوطن.
من جانبه، أوضح ممثل الشباب المهندس إبراهيم أبو سمحان أن اللقاء يعد تجديدا للإيمان بدور الشباب في بناء الدولة الحديثة، مؤكداً أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يضعان الشباب في صميم رؤيتهما لمستقبل الأردن باعتبارهم الركيزة الأساسية للتغيير والتنمية.
وتخلل الحفل عرض قصص نجاح لمجموعة من الشباب والشابات، وفقرة قدمها ليث غنام وزينة الربابعة حول التغير المناخي، أشارا خلالها إلى أن البرامج والمعسكرات التي نفذتها وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف أسهمت في تعزيز وعي الشباب بقضايا البيئة والمناخ، وتمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتقديم حلول إبداعية لمواجهة هذه التحديات.
