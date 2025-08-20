التربية تعلن استلام عشرات المدارس الجديدة لتخفيف الاكتظاظ وإنهاء الفترتين

10:35 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، عصام أبو أحمده، إن المدارس المستأجرة تشكل إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الوزارة، إلى جانب تحديات الاكتظاظ والمدارس ذات الفترتين والقديمة.





وأوضح أبو أحمده، أن عدد المدارس الحكومية في الأردن يبلغ 4083 مدرسة، بينها 635 مدرسة مستأجرة، مشيراً إلى أن الوزارة في طريقها للتخلص من بعضها مع استلام مدارس جديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.



وأكد أنه بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026 سيتم تسلّم 85 مدرسة جديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة والتقليل من الاعتماد على المباني المستأجرة.



وبيّن أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع بتمويل دولي، أبرزها قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لبناء 20 مدرسة جديدة و20 غرفة صفية، ومنحة أميركية بقيمة 125 مليون دولار لإعادة هيكلة مدارس في عدة مناطق ورفع طاقتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلبة، وقرض كويتي بقيمة نحو 36 مليون دينار يتضمن 4 مراحل، شملت حتى الآن بناء 4 مدارس والانتهاء منها، فيما تضم المرحلة الثانية بناء 12 مدرسة بين التنفيذ والاستلام خلال العام الدراسي المقبل.



وأشار أبو أحمده إلى أن الوزارة ستنشئ 176 شعبة لرياض الأطفال خلال عام 2026، إضافة إلى 19 مدرسة جديدة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية لجمعية البنوك.



وبيّن أن رئيس الوزراء طلب 50 موقعاً وإيلاءها الأولوية القصوى لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس، قسمت إلى 3 مراحل تشمل إنشاء 19 مدرسة، وبدأ تنفيذها، مضيفاً أن وزارة التربية رشحت إقامة هذه المدارس.

