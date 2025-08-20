الأربعاء 2025-08-20 11:49 م
 

الاحتفال بتخريج شركات استشارات بيئية ضمن برنامج كفاءة الموارد

جانب من الاحتفال
 
الأربعاء، 20-08-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، بتخريج شركات استشارات بيئية اجتازت المرحلة الأولى من برنامج تدريب كفاءة الموارد، والمنفذ ضمن إطار مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.

وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور عمر عربيات، خلال رعايته للحفل، أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في دعم جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن الشراكة بين المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات الاستشارية البيئية تعد ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة وذات جودة عالية تسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي ورفع كفاءته.


وأشار إلى أن المشروع، وبالشراكة مع شركتي Chemonics Egypt وCEWAS، نفّذ منذ تشرين الثاني الماضي سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة، التي هدفت إلى تمكين شركات الاستشارات البيئية فنياً، وبناء قدراتها لتقديم خدمات نوعية في مجال كفاءة إدارة الموارد الصناعية.


وشهدت الفعالية تخريج الشركات التي استكملت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي – وهي المرحلة النظرية – على أن تبدأ قريباً المرحلة الثانية، والتي تتضمن مشاركة عملية في تقديم الاستشارات للمؤسسات الصناعية في مجالات كفاءة إدارة الموارد وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.


يشار إلى أن تصميم البرنامج التدريبي جاء استناداً إلى أولويات واحتياجات حددتها المؤسسات الصناعية نفسها، وبما ينسجم مع متطلبات السوق، في خطوة تسهم بتعزيز التوجه الوطني نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد، تحقيقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وتحفيز العمل نحو النمو الأخضر.

 
 
