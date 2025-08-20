ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة

وكتب ماكرون، في منشور على منصة اكس، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة الى حرب دائمة".
وسبق أن وجه ماكرون تحذيرا مماثلا قبل 10 أيام، وجدد دعوته إلى تشكيل "بعثة دولية لإرساء الاستقرار" بالتعاون مع مصر والأردن.
كما تعهد بالاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في أيلول.
-
أخبار متعلقة
-
مهم لمقدمي طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
-
الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها
-
عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية
-
ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي
-
هولندا تدين خطط الاستيطان بالضفة الغربية
-
الشرع يصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025 بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
-
فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين
-
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط