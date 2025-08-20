ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة

10:29 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، مجددا، أن "الهجوم العسكري الذي تعده" إسرائيل، مع استدعاء 60 ألف عنصر احتياط للسيطرة على مدينة غزة، "لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي. اضافة اعلان





وكتب ماكرون، في منشور على منصة اكس، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة الى حرب دائمة".



وسبق أن وجه ماكرون تحذيرا مماثلا قبل 10 أيام، وجدد دعوته إلى تشكيل "بعثة دولية لإرساء الاستقرار" بالتعاون مع مصر والأردن.



كما تعهد بالاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في أيلول.