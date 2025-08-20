الأربعاء 2025-08-20 11:49 م
 

ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة

ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة
ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة
 
الأربعاء، 20-08-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، مجددا، أن "الهجوم العسكري الذي تعده" إسرائيل، مع استدعاء 60 ألف عنصر احتياط للسيطرة على مدينة غزة، "لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي.اضافة اعلان


وكتب ماكرون، في منشور على منصة اكس، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة الى حرب دائمة".

وسبق أن وجه ماكرون تحذيرا مماثلا قبل 10 أيام، وجدد دعوته إلى تشكيل "بعثة دولية لإرساء الاستقرار" بالتعاون مع مصر والأردن.

كما تعهد بالاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في أيلول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين

اا

أخبار محلية النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18

ارشيفية

أخبار محلية أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي

ل

أخبار محلية مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي

الاحتلال يعلن اتخاذ الخطوات الأولى للسيطرة على غزة

فلسطين الاحتلال يعلن اتخاذ الخطوات الأولى للسيطرة على غزة

ا

أخبار محلية محافظ البلقاء يبحث احتياجات الشونة الجنوبية

وزير الإدارة المحلية: قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه



 
 





الأكثر مشاهدة