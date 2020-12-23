المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا للرحلات الضرورية

الوكيل الإخباري _ أوصت المفوضية الأوروبية، امس الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا؛ من أجل ”السفر الضروري“ و ”لتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات“.

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وناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، هذه التوصية التي تهدف إلى السماح للآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعودة إلى الوطن.



وأوردت التوصية، ”ينبغي استثناء مواطني الاتحاد والمواطنين البريطانيين المتوجهين إلى دولتهم العضو أو إلى بلد الإقامة، إضافة إلى مواطني دول أخرى يتمتعون بحقوق حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، من أي قيود مؤقتة إضافية، شرط أن يخضعوا لفحص (كوفيد-19) أو للحجر“.



وأضافت أن ”طاقم النقل داخل الاتحاد الأوروبي ينبغي استثناؤه من أي حظر سفر عبر أي حدود، ومن شروط الفحص أو الحجر حين يعبر الحدود للتوجه إلى سفينة أو سيارة أو طائرة ويعود منها“.



وعلقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، منذ الإثنين، الرحلات الجوية والبحرية والبرية وبواسطة السكك الحديد مع المملكة المتحدة؛ بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.



واتخذت الإجراءات ”الوقائية“ لفترة تتراوح بين يوم ويومين، لكن ألمانيا ولوكسمبورغ قررتا تمديد إغلاق حدودهما، حتى السادس من كانون الثاني/ يناير.



وطلب من المفوضية أن تصدر هذه التوصية؛ للسماح بعودة السائقين العالقين في المملكة المتحدة بعد إغلاق نفق المانش، لكن دبلوماسيا أوروبيا أوضح أن موافقة الدول الأعضاء ليست مضمونة.









