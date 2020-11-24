تايلاند تشهد عودة السياح للمرة الأولى منذ شهر آذار

الوكيل الاخباري- استقبلت تايلاند أكثر من 1000 سائح أجنبي في تشرين الأول الماضي، كأول مجموعة زائرين يصلوا إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ 6 أشهر.





وكشفت وزارة السياحة التايلاندية أن السياح بدأوا في العودة بأعداد قليلة، من خلال تأشيرات سياحية خاصة للإقامة لمدة طويلة، كانت الحكومة قد كشفت عنها في الشهر الماضي.

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وأظهرت بيانات الوزارة أن الوافدين الذين استقبلتهم البلاد خلال شهر تشرين الأول الماضي، هي أول مجموعة تصل البلاد منذ آذار الماضي، ويأتون بالمقارنة مع عدد 3.07 مليون زائر أجنبي كانوا قد وصلوا إلى البلاد في نفس الشهر من العام الماضي.

المصدر: الاقتصاد



