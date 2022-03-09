ترشيح معلم أثري مغربي لجائزة تراثية عالمية

الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 10:06 ص

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الوكيل الاخباري- تطل منارة رأس سبارطيل المغربية على مضيق جبل طارق، الذي يعتبر من بين أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية، ويشكل نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.

وأعادت المغرب افتتاح المنارة بعد ترميمها، في شهر يوليو 2021، حيث بات الزوار يستمتعون بالتنزه في الحدائق الشاسعة، وبإطلالة على نقطة التقاء المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

ولفائدتها السياحية وطرازها المعماري، رشحت المغرب المنارة لنيل جائزة "منارة التراث لعام 2022"، التي تقدمها المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وأوضحت وزارة التجهيز والماء، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه المسابقة "تمثل فرصة أمام الدول المشاركة لتسليط الضوء على القيمة التاريخية، والدور المهم الذي تلعبه هذه المنشآت في ضمان سلامة الملاحة البحرية".

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زهرة الخليج


 




 

 


 

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