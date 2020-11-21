تعرف على 8 أماكن لديها معدلات كورونا منخفضة وحدودها مفتوحة للسفر

الوكيل الاخباري- يبدو كما لو أن فيروس "كورونا" ينتشر في معظم أنحاء العالم الغربي مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى قيود سفر جديدة وتقليل الرحلات الجوية.

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بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتطلعون إلى الإبتعاد في الخريف أو الشتاء، فهذه أخبار محبطة.

قد تكون هذه القائمة الأخيرة من الأماكن التي يمكنك السفر إليها بدون قيود متشددة، ولكن قد يتساءل العديد من المسافرين المحتملين عما إذا كان الأمر يستحق النظر في خطر الإصابة بالمرض أثناء السفر.





النبأ السار، هو أن هناك أماكن لا تزال ترحب بالزوار وتتباهى أيضاً بمعدلات منخفضة بشكل مطمئن للعدوى والإستشفاء في الأسابيع الأخيرة.

هذا لا يعني أنه يمكنك الزيارة فحسب، ولن تضطر على الأرجح للقلق بشأن تدهور الوضع على الأرض أثناء وجودك هناك.

لذلك دون مزيد من التأخير، إليك 8 أماكن بها معدلات منخفضة لـ"COVID-19"، وحدود مفتوحة مع القليل من قيود الدخول.



1- جمهورية الدومينيكان:



لقد كان من الرائع أن نرى أنه على الرغم من أن جمهورية الدومينيكان، قد قادت الطريق من حيث الترحيب بالزوار مقارنة بالعديد من الجيران، وجعلت من السهل الذهاب إلى هناك، إلا أن أعداد "COVID-19" الخاصة بها ظلت منخفضة ومستقرة.

هذا مكان جميل جداً للزيارة، والأكثر من ذلك أنه من السهل القيام بذلك هذه الأيام.



متطلبات الدخول: لا يلزم إجراء إختبار للدخول على الرغم من أنه قد يكون هناك فحص صحي (مثل فحوصات درجة الحرارة) عند الوصول، يوجد حجر صحي من 9 مساءً إلى 5 صباحاً في أيام الأسبوع ومن 7 مساءً إلى 5 صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن معظم الزوار هنا سيقضون معظم وقتهم في المنتجعات، لذلك من المحتمل أن هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للكثيرين.



2- جزر البهاما:



شهدت جزر البهاما إنخفاضاً أكبر في أعداد الحالات (التي كانت منخفضة في البداية) في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى قربها من الولايات المتحدة يجعلها خياراً مثالياً للهروب، وتعتبر متطلبات الدخول أكثر شمولاً قليلاً من تلك المطبقة في بعض الأماكن، ولكنها معقولة وسهلة التنفيذ بدرجة كافية، إذا كانوا يساعدون في إبقاء الحالات منخفضة، فهذا أفضل.



متطلبات الدخول: يجب على المسافرين الحصول على إختبار "PCR" سلبي في غضون خمسة أيام من المغادرة، ثم إكمال طلب تأشيرة السفر الصحي حيث يقدمون دليلاً على هذا الاختبار السلبي، و تبلغ تكلفة التأشيرة 40 دولاراً إذا كانت الإقامة أقل من 5 أيام، و 60 دولاراً في حالة الإقامة لفترة أطول (يُعفى الأطفال دون سن العاشرة من كليهما، ونظرًا لأن إختبار "PCR" السلبي هو شرط من شروط التأشيرة، فلا يوجد شك عند التوجه إلى المطار فيما إذا كان لديك الدليل الصحيح للاختبار السلبي أم لا. أخيراً، يجب ملء إستبيان صحي يومي عبر الإنترنت.



3- برمودا:



تعتبر برمودا من بين أكثر المتطلبات تقييداً في هذه القائمة، ولكن لا ينبغي أن يكون من الصعب جداً إكمالها بغض النظر، وقد يكون الأمر يستحق ذلك عندما تفكر في مدى إنخفاض عدد الحالات، علاوة على ذلك، لم تشهد برمودا حالة وفاة بـ"كوفيد- 19" منذ شهور.



متطلبات الدخول: يحتاج الزوار إلى الحصول على نتيجة إختبار "PCR" سلبية في غضون 7 أيام من المغادرة والتقدم بطلب للحصول على تصريح السفر عبر الإنترنت (التكلفة: 75 دولاراً) قبل 24 ساعة على الأقل من السفر، يلزم أيضاً إجراء عدد من الإختبارات مرة واحدة في البلد، اعتمادًا على طول فترة الإقامة، ولكن الخبر السار هو أن رسوم تصريح السفر تغطي تكلفة كل هذه الاختبارات، ستجرى هذه الاختبارات عند الوصول في اليوم الرابع واليوم الثامن واليوم 14 إن أمكن.

هام: بعد الاختبار عند الوصول، سيحتاج المسافرون إلى الحجر الصحي في أماكن إقامتهم لمدة 24 إلى 48 ساعة حتى تظهر النتيجة السلبية، يقال إن معظم النتائج جاهزة في غضون 24 ساعة.



4- نيكاراغوا:



على الرغم من وجود بعض الشكوك حول ما إذا كانت أرقام الفيروس من نيكاراغوا موثوقة تمامًا، فإن الأرقام تبدو جيدة جدًا، وتعتبر نيكاراغوا أكثر ملاءمة للمسافرين المغامرين وذوي الخبرة، ولكن معظم التقارير الواردة من أولئك الذين يزورون البلاد إيجابية للغاية، وأنت تملك القرار في الدخول بإختبار "PCR" سلبي، بدون قيود بمجرد دخول البلد.



متطلبات القبول: أحضر اختبار PCR سلبيًا خلال 72 ساعة.



5- بيرو:



بعد تعرضه لضربة شديدة في البداية، تحسن أيضًا اتجاه "COVID-19" في بيرو، مع انخفاض الحالات والوفيات، تعد بيرو بالطبع دولة رائعة تشتهر بجدارة بطعامها الرائع، لرحلة فريدة مع الكثير من التنوع.



متطلبات الدخول: اختبار "PCR" السلبي الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة سيوصلك إلى البلد دون مشكلة، لا يوجد حاليا متطلبات الحجر الصحي، يلاحظ أن هناك حظر تجول في جميع أنحاء البلاد عند الساعة 11 مساءً.



6- غانا:



أعيد افتتاح غانا هذا الخريف ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، الحالات منخفضة، وكذلك الوفيات، بالنسبة لأي شخص يتلهف للوصول إلى إفريقيا، قد تمتلك غانا المفتاح.



متطلبات الدخول: تتطلب غانا اختبار "PCR" سلبيًا يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة وأيضًا إجراء اختبار إلزامي عند الوصول بتكلفة 150 دولارًا لكل راكب.

تستغرق نتائج الاختبار نصف ساعة للعودة، وبافتراض أن النتيجة سلبية ، فإن المسافرين أحرار في الدخول.



7- جزر المالديف:



تعد جزر المالديف مثالًا ساطعًا آخر على دولة منفتحة على السياحة تمكنت من الحفاظ على انخفاض عدد الحالات، وهناك منتجع جزر المالديف من طابق واحد فوق الماء لعام 2021 بالكامل مقابل 30 ألف دولار، والتي عند تقييمها من حيث الإيجار الشهري (2500 دولار) تعتبر صفقة رائعة، (لكن ضع في اعتبارك أن الأطعمة والمشروبات باهظة الثمن ولا يمكنك التنزه إلى متجر البقالة المحلي.)

متطلبات الدخول: لا قيود أو متطلبات الاختبار.



8- البحرين:



قد لا تكون البحرين فكرة الجميع عن إجازة مثالية، لكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم رغبة في السفر بعد شهور من البقاء في منازلهم، قد يكون هذا تغييرًا مثيرًا للاهتمام في المشهد مع ذلك. أعيد افتتاح البحرين منذ فترة، وعلى الرغم من أن الأرقام لم تكن جيدة لفترة من الوقت، إلا أنها تبدو الآن أفضل بكثير. علاوة على ذلك، مع إجراء الاختبار عند الوصول، ليست هناك حاجة لمتابعة اختبار "PCR" في غضون عدد معين من الساعات قبل المغادرة. قد يكون هذا رهانًا جيدًا لقضاء إجازة مباشرة إلى وجهة غير معتادة.



متطلبات الدخول: سيتم اختبار جميع الركاب عند الوصول بتكلفة تقارب 80 دولارًا. أولئك الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات معفيين. سيكون الاختبار الثاني مطلوبًا إذا بقيت أكثر من عشرة أيام، ولكن هذا رهان جيد لن يكون في هذه الحالة سوى عدد قليل جدًا من المسافرين بغرض الترفيه.



*البرازيل:

لا تزال هناك أعداد كبيرة نسبيًا من الإصابات اليومية في البرازيل، لذا لا يتم إدراجها في هذه القائمة رسميًا، ولكن من الجدير بالذكر أن الأرقام انخفضت عن ذروتها ويبدو أنها تتحسن، على عكس العديد من الأماكن في الأميركتين وأوروبا الآن.



لقد أثبتوا أيضًا أنهم منفتحون باستمرار للسماح للزوار بمتطلبات قليلة، لذلك من غير المحتمل أن تكون هناك أي مفاجآت بين حجز رحلة والوصول إليها. إذا كنت على استعداد للسفر مع القليل من المخاطرة، فقد يكون هذا رهانًا جيدًا.



المصدر: الاقتصاد



