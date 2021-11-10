نشاطات ممتعة لقضاء شهر العسل في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري - ان الاستمتاع بغروب الشمس في منطقة رمال وهيبة الصحراوية، قبل الاسترخاء في فندق فخم على شاطئ البحر أو مشاهدة الدلافين على متن رحلة بحرية خاصة، كلها عوامل تجعل سلطنة عُمان وجهة مثالية لقضاء شهر عسل ممتع.

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أبرز النشاطات السياحية المناسبة في شهر العسل:

رحلة بحرية على متن مركب شراعي

يعد القيام برحلة بحرية على متن مركب شراعي على طول الساحل طريقة رائعة لمشاهدة الساحل لعمان من الماء. أيضاً، إذا كنت محظوظاً، فقد ترى بعض الدلافين التي تكثر في المياه الدافئة للمحيط الهندي. يمكنك الذهاب في رحلة بحرية طوال اليوم أو القيام برحلة مسائية أقصر.

مشاهد غروب الشمس فوق رمال وهيبة



يمكن أن يكون هناك عدد قليل من المشاهد الطبيعية الرومانسية تماماً مثل غروب الشمس في الصحراء، حيث يمكن مشاهدتها من الصفاء المنعزل لقمة الكثبان الرملية الشاهقة. في رمال وهيبة العديد من المعسكرات حيث يمكنك أن تقضي ليلة أو ليلتين.

الاستمتاع بالمغامرات



مع كل هذه المعالم الطبيعية المدهشة والمشاهد الاستثنائية، يمكنك أن تجعل شهر العسل لا ينسى، حيث يمكنك تجربة الأنشطة المثيرة مثل التخييم في البرية، والمشي لمسافات طويلة، وتسلق الصخور، والغوص، وصيد الأسماك، والتزلج الهوائي، والمزيد في أماكن مختلفة في جميع أنحاء عُمان. سواء اخترت زيارة جبال الحجر في شمال عُمان، أو الجبال الرائعة في صلالة، أو الوديان الجذابة في منطقة الشرقية، يمكنك تحدي نفسك وشريكك ببعض التجارب الممتعة.

المصدر - سيدتي