أحمد الفيشاوي يعلن تأجيل طرح نمبر 2

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة " نمبر 2 " .

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واشار الى إنه لم يحدّد موعد طرح "نمبر 2" في المرحلة المقبلة ، بعد ان كان من المقرر طرحها في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.



المصدر : الفن

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