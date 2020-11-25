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الأربعاء، 25-11-2020 12:03 م

أحمد الفيشاوي يعلن تأجيل طرح نمبر 2

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة " نمبر 2 " .

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واشار الى إنه لم يحدّد موعد طرح "نمبر 2" في المرحلة المقبلة ، بعد ان كان من المقرر طرحها  في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.


المصدر : الفن 

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