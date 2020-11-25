أحمد الفيشاوي يعلن تأجيل طرح نمبر 2

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة " نمبر 2 " .
واشار الى إنه لم يحدّد موعد طرح "نمبر 2" في المرحلة المقبلة ، بعد ان كان من المقرر طرحها في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.
المصدر : الفن
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