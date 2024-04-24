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الأربعاء، 24-04-2024 02:14 م

بعد انفعاله عليه.. أحمد عبدالعزيز يستضيف شاباً من ذوي الهمم

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الوكيل الإخباري - استضاف الفنان المصري أحمد عبدالعزيز شاباً من أصحاب الهمم، صاحب الواقعة التي أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وعرضت عبدالعزيز لانتقادات شديدة جراء ردة فعله العنيفة حيال الشاب الذي نهره وأمره بالابتعاد، بعدما استوقفه أثناء مغادرته لالتقاط صورة تذكارية.

وانتشر مقطع فيديو لعبدالعزيز في عزاء الفنانة الراحلة وهو يقول للشاب من ذوي الهمم: "اوعى إيدك يالا"، بطريقة عصبية ومهينة، بعدما لمس الشاب كتفه، مما دفع الشاب للاعتذار لعبدالعزيز حينها وتكرار الاعتذار وهو يسير خلفه.

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وعرّض الموقف عبدالعزيز لموجة غضب كبيرة عبر السوشيال ميديا، واصفين التصرف بغير اللائق والمهين.


وقدم عبدالعزيز اعتذاراً رسمياً عبر حسابه على فيس بوك، كما اعتذر في تصريحات صحفية وإعلامية، مؤكداً عدم علمه بأن الشاب من ذوي الهمم، بسبب التدافع الشديد من الجمهور.


وأكد أن انفعاله يعود للتجمهر الذي بات ظاهرة سيئة في مراسم العزاء للمشاهير، ما يجعل الفنان محاصراً بالكاميرات وقت الحضور أو المغادرة، من أجل التقاط صورة أو تصريح.


ولم يقتصر الأمر عند الاعتذار فحسب عبر السوشيال ميديا أو المقابلات الصحفية أو اللقاءات التلفزيونية، بل فاجأ عبدالعزيز الجمهور باستقبال الشاب في منزله، واحتساء القهوة معاً.

 

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