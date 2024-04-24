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الأربعاء، 24-04-2024 01:48 م

الزعيم الصغير.. محمد إمام يحتفل بأول أبنائه الذكور

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان المصري محمد إمام باستقبال مولوده الثالث وأول أبنائه الذكور، بعد إنجاب ابنتيه خديجة وقسمت، وسط مباركات الأصدقاء والأهل والجمهور.

وعبر محمد إمام عن سعادته البالغة بالذكر الأول بصورة من داخل المستشفى، أمام غرفة الأطفال حديثي الولادة، مستعيناً بآية قرآنية، كاشفاً عن اسمه الذي اختاره له "عمر"، ناعتاً إياه بـ"الزعيم الصغير".

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وكتب إمام عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.. الحمد لله رب العالمين.. عمر محمد إمام وصل بالسلامة.. الزعيم الصغنن، اللهم احفظه وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب".

وانهالت على إمام العديد من التهاني والتبريكات من قبل الجمهور والمتابعين وكذلك أصدقائه في الوسط الفني، من بينهم النجم نبيل الحلفاوي، ورحمة أحمد، وتامر حسين، ورامي جمال، وهاجر أحمد، ومحمد رضوان، وشيكو، وغيرهم.

 

 

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