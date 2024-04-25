دينا الشربيني تمنّت تجسيد دور أمينة خليل في 'شقو'

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أنها كانت تتمنى تجسيد دور مواطنتها أمينة خليل في فيلم "شقو"، الذي يعرض حالياً في دور السينما بمصر والعالم العربي.



وقالت دينا الشربيني في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى تقديم دور أمينة خليل في فيلم شقو، الورق كان مكتوب حلو جداً، وكنت أشعر أنني مناسبة لهذا الدور".

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وأشادت الشربيني بدور أمينة خليل في الفيلم، قائلة: "دور أمينة خليل كان فيه تفاصيل كتير، ولما شفته في السينما طلع من أمينة بشكل مختلف، وعجبني جداً".



وأعربت الشربيني عن سعادتها بدورها، مشيرة إلى أن دورها "الشرير" جديد بالنسبة لها.



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