ريهام عبدالغفور تنهار في حفل تكريم والدها

الوكيل الإخباري - انخرطت النجمة المصرية ريهام عبدالغفور في نوبة بكاء شديد، أثناء إلقاء كلمة في حفل تكريم وتأبين والدها، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، أقامته وزارة الثقافة المصرية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري.



وعُرض خلال الاحتفالية فيلم تسجيلي بعنوان "شكراً أشرف عبدالغفور" من إنتاج المسرح القومي، يرصد أهم اللحظات في مسيرته الفنية، متضمناً شهادات عدد من الفنانين، الذين أثنوا على حياته الفنية والشخصية، من بينهم أشرف زكي، الذي وصفه بالهرم الأصيل في الفن المصري، وكذلك سوسن بدر، ويحيى الفخراني.

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ولم تتمالك ريهام حبس دموعها، أثناء عرض الفيلم التسجيلي، كما بكت أيضاً بشدة أثناء إلقاء كلمة عن والدها على المسرح.



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