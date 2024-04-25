الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 03:31 م

ريهام عبدالغفور تنهار في حفل تكريم والدها

202442511213119551


الوكيل الإخباري - انخرطت النجمة المصرية ريهام عبدالغفور في نوبة بكاء شديد، أثناء إلقاء كلمة في حفل تكريم وتأبين والدها، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، أقامته وزارة الثقافة المصرية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري.

وعُرض خلال الاحتفالية فيلم تسجيلي بعنوان "شكراً أشرف عبدالغفور" من إنتاج المسرح القومي، يرصد أهم اللحظات في مسيرته الفنية، متضمناً شهادات عدد من الفنانين، الذين أثنوا على حياته الفنية والشخصية، من بينهم أشرف زكي، الذي وصفه بالهرم الأصيل في الفن المصري، وكذلك سوسن بدر، ويحيى الفخراني.

اضافة اعلان

 

ولم تتمالك ريهام حبس دموعها، أثناء عرض الفيلم التسجيلي، كما بكت أيضاً بشدة أثناء إلقاء كلمة عن والدها على المسرح.

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
24-1-COPY-21-1048x600

دينا الشربيني تمنّت تجسيد دور أمينة خليل في 'شقو'

442022_33_1656306423

نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

2024424984975949

بعد انفعاله عليه.. أحمد عبدالعزيز يستضيف شاباً من ذوي الهمم

2376115_0

الزعيم الصغير.. محمد إمام يحتفل بأول أبنائه الذكور

0be86ea9-29d8-46e8-b52d-5579320ad26a-30

بعد نعمة الأفوكاتو محمد سامي يؤكد وجود مي عمر في رمضان 2025

202442310648842X5

فيلم 'وداعاً جوليا' يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية